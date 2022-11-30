Тенгиз Аблотия, автор haqqin.az, Тбилиси 01:20

На днях haqqin.az опубликовал прелюбопытнейшую статью о росте числа убийств и самоубийств в США. Оставим в стороне самоубийства – это хоть и тяжкий, но, все-таки, сознательный выбор того или иного индивидуума. То есть, проблема, скорее, социальная, нежели уголовная. А вот на росте числа убийств стоит остановиться подробнее…

Статья в haqqin.az и приведенные в ней цифры являются исчерпывающим ответом на вопрос, почему в большинстве стран мира недопустима легализация ношения огнестрельного оружия. По идее, она также недопустима и в США, но из-за многовековых традиций, принятие решения о запрете на ношение оружия в этой стране не проходит. Беру на себя смелость утверждать, что и не пройдет – про оружейное лобби и про позицию республиканцев, считающих право на ношение оружия одной из основ свободы личности и демократического государства, все прекрасно знают. Но вернемся к более знакомым реалиям. Нигде споры на эту тему не ведутся так ожесточенно и отчаянно, как на пространстве бывшего СССР, где ношение огнестрельного оружия не легализовано ни в одной стране и где, тем не менее, есть значительный процент населения, считающий это необходимостью. Ваш покорный слуга всегда был, есть и будет убежденным сторонником запрета на ношения огнестрельного оружия. И в первую очередь потому, что страны и народы, как известно, бывают разные, и то, к примеру, что для чехов норма, для грузин и азербайджанцев – смертная кара. При обсуждении запрета или сохранения права на оружие следует, в первую очередь, учитывать разницу менталитетов, и это – самое главное.

Ведь если в устах того же чеха или голландца тезис «если все будут ходить с пистолетами, никто ни на кого не будет нападать» звучит вполне адекватно, то, скажем, на Кавказе, если у всех за поясом или подмышкой будет оружие, то все из него начнут стрелять. Аргумент «если один человек будет знать, что у другого в кармане пистолет, то он будет вести себя осторожнее», в наших краях не работает вообще. Как правило, убийства в Грузии совершаются на почве личной ссоры или неприязни, а убийцы в момент совершения преступления находятся в плену эмоций и принимать рациональные решения неспособны. Ничего не поделаешь – темперамент! И если вы думаете, что молодой человек, застреливший из-за глупой ссоры своего сверстника, будет более благоразумным, зная, что его обидчик тоже вооружен, то это очень наивно. Он выстрелит еще быстрее, чтобы опередить своего противника. В итоге убивать станут больше. Это ведь то же самое, что наркотики. В самом деле, аргумент «В Голландии наркотики легализованы, почему у нас нельзя?» не выдерживает никакой критики. У меня встречный вопрос: можете назвать хотя бы одну черту, из-за которой можно будет сказать, что кавказцы похожи на голландцев? Что кавказцы такие же рациональные и умеренные? Такие же рассудительные и дисциплинированные? Что у них такая же, как у голландцев, культура труда, тяга к образованию, технологиям и изобретениям? Так почему, будучи ни в чем не похожими на голландцев, вы вдруг решили уподобиться им в одном-единственном, да и то – в наркотиках? Может, все-таки, начать со всего остального, а наркотики – уже потом, как бонус за хладнокровие и рассудительность?

То же самое с оружием: для народов, которые не умеют держать себя в руках и готовы из-за сущей ерунды пустить ближнему кровь, легализация ношения оружия недопустима! Аргументы сторонников этой дурной затеи достаточно слабы и сводятся, в основном, к размытому предположению, что, когда все вокруг будут поголовно вооружены, количество грабежей на улицах резко сократится. В том смысле, что вооруженный человек будет бояться себе подобных, а потому не посмеет грабить ближнего. Ну, во-первых, это неправда. Еще как посмеет! Потому, что преступник – всегда на шаг впереди. Он собирается на вас напасть, а вы не в курсе. Он подкрадется сзади, приставит «пушку» к голове и все. И неважно, что вы тоже вооружены, причем гранатометом и автоматический винтовкой М-16. Но он первым приставил к вашему виску дамский пистолет, и выстрелит быстрее. Не предупрежден – значит, проиграл. Во-вторых, ознакомьтесь для начала со статистикой преступности. И выясните, какую долю в общем числе преступлений занимают криминальные убийства. При ограблении, при разбойном нападении, при попытке угона автотранспорта? Их количество так ничтожно, что впору говорить о статистической погрешности. А большинство убийств совершаются в ходе личных ссор, конфликтов на улицах, часто среди близких родственников и друзей. Словом, бытовуха. Вы действительно готовы поддержать идею свободного ношения огнестрельного оружия ради того, чтобы предотвратить (сомнительно, но допустим) один процент убийств при ограблениях? И ради этого довести до ста 99 процентов убийств, происходящих на бытовой почве, по пьяни, внутри семьи, из-за места на парковке?.. Да будет вам, массовое ношение оружия приведет только к тому, что стрелять начнут все подряд.

Есть еще один аргумент, ну, совсем смешной. Если у всех будет оружие, то члены правительства, возможно, перестанут своевольничать и наглеть, поскольку любую несправедливость можно будет опротестовать с «глоком» в руках. Или с «калашом» у бедра. К примеру, вашего родственника несправедливо осудили, и вы принимаете решение повлиять на приговор суда тем, что придете к его зданию с пулеметом наперевес. То есть, теоретически наличие оружия может спасти людей от чиновничьего произвола. Но это только часть правды: сегодня с пулеметом будет протестовать родня несправедливо осужденного, а завтра – соратники мафиози или наркодилера. Кто будет определять, где справедливость, а где – разбой, анархия и беспредел? Мы, что, в самом деле собираемся строить государство, в котором ответы на вопросы будут давать сплошь вооруженные люди? А если завтра наркоторговцы или криминальные банды запасутся большим количеством оружия, чем вы и ваши родственники, что тогда? Словом, тему всеобщей справедливости с использованием фактора тотальной вооруженности населения имеет смысл отложить до более просвещенных времен, иначе можем зайти слишком далеко. И последний аргумент: «В штате Вайоминг, где разрешено ношение оружия, убийств меньше, чем в Калифорнии, где ношение личного оружия запрещено». Ответ будет неполиткорректным, но, надеюсь, меня простят: а вы посмотрите на национальный состав штата Вайоминга, сравните его с населением Калифорнии и сразу поймете: в Вайоминге мало убийств не потому, что в этом штате все вооружены, а потому, что 90,7 процента его населения являются белыми англосаксами.

И вот тут мы возвращаемся к статье, опубликованной на сайте haqqin.az, и формулируем ответ на вопрос, почему нельзя разрешать свободное ношение оружия, практически, во всех странах, кроме совсем уж примерных Швейцарии или Чехии. Он заключается в цифре: если среди белых жителей США в среднем фиксируется в год два убийства на 100 тысяч человек, то среди афроамериканцев эта цифра равняется восемнадцати. То есть, в девять раз больше. Впрочем, оставим афроамериканцев, поскольку речь сейчас пойдет о белых. Кто такие белые американцы? Это уроженцы Англии, Шотландии, Ирландии, Германии, Италии, Испании, и т.д. Давай посмотрим на статистику убийств в «белых» странах, представители которых живут в Штатах – Германия – 0,95 на 100.000 человек, Швеция, Норвегия, Финляндия – 0,8-1, Великобритания – 1,2, Ирландия – 0,8, Италия – 0,5, Испания 0,6, Нидерланды - 0,6. При этом речь идет только о выходцах из этих стран, без деликатных уточнений о их национальности и расе. К примеру, известно, что в Лондоне серьезно стоит проблема поножовщины в молодежной среде, но если углубиться в этот вопрос, то вы легко убедитесь, что речь идет, преимущественно, о бандах подростков, членами которых являются далеко не только коренные англичане.