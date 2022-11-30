Хаменеи раздумывает над изменением системы: «Эти протесты закончатся не скоро»

Ага Гасымлы, обозреватель haqqin.az 09:00

На фоне массовых протестов против клерикального режима, продолжающихся в Иране уже несколько месяцев, хакерская группа BlackReward перехватила и предала гласности бюллетени с секретной информацией, отправленные командованию Корпуса стражей исламской революции (КСИР). В этих документах раскрываются различные аспекты взрывоопасной ситуации, с которой столкнулся иранский режим.

Как утверждает группа BlackReward, информационные бюллетени, о которых идет речь, регулярно готовит заместитель директора информационного провластного агентства «Фарс» Аббас Дарвиш Тавангар и направляет их в канцелярию главнокомандующего КСИР генерала Хусейна Салами в качестве информационного ориентира. Судя по содержанию этих новостных сводок, иранский режим всерьез обеспокоен ситуацией в стране. Например, в одном из бюллетеней, разосланным несколько дней назад, цитируются слова Верховного религиозного лидера Ирана Али Хаменеи, сказанные рахбаром на закрытой встрече с руководителями провластных СМИ: «Во-первых, мы находимся в состоянии войны, в которой основным инструментом врага являются СМИ. Конечно, у нас много недостатков в этой области. Во-вторых, наши СМИ не разъясняют ситуацию. В-третьих, эти протесты закончатся не скоро». В другом бюллетене сообщается, что Хаменеи недавно принял Гусейна Аштари, командующего силами полиции, и дал ему указание «не теряться перед лицом протестов».

«Эти протесты на площадях можно преодолеть, просто нельзя теряться ни на мгновение, - призвал рахбар. – Сообщите своим подчиненным, что мы сражаемся с опасными врагами. Отнеситесь серьезно к мотивации и обеспечению подчиненных. Эти два вопроса всегда должны быть в повестке дня». Как пишет в одном из бюллетеней их автор, Аббас Дарвиш Тавангар, «…известно, что решение опубликовать совместное заявление Министерства разведки и контрразведки КСИР было основано на рекомендации Верховного лидера. В совместном заявлении двух госструктур было решено называть уличные протесты «беспорядками», а также отмечать роль США в организации протестов с помощью передовых технологий и СМИ». Содержание еще одного бюллетеня доказывает, что в нынешних акциях протеста, сотрясающих Иран, противники режима пошли гораздо дальше своих предшественников и нарушили «священный образ» Верховного религиозного лидера. «Они (протестующие – ред.) смогли сделать шаг вперед в сравнении с предыдущими попытками, - указывается в бюллетене. – Например, им удалось внести в повестку вопрос о хиджабе, это правда. Мы говорим, что у них ничего не получается, но на самом деле они чего-то добились, и это – опасное достижение. Потому, что хиджаб для нас – очень важный вопрос. Во-вторых, их клеветническая кампания. Святой образ Верховного религиозного лидера в каком-то смысле был разрушен. Система (имеется в виду иранский режим – прим. ред.) основывалась не только на военной мощи, но и на идеологической силе и святости. И вот теперь святость нарушена. В-третьих, они показывают, что Иран – не безопасная страна и не лучшее место для инвестиций. Они ищут пути продолжения этого процесса».

В секретных бюллетенях неоднократно выражается обеспокоенность властей тем, что в ухудшении ситуации в стране протестующие обвиняют нынешнего религиозного лидера Али Хаменеи, а также сжигают в различных городах Ирана дома-музеи и памятники покойного лидера исламской революции, аятоллы Хомейни. В очередном информационном бюллетене говорится, что нынешние протесты носят принципиально новый характер и не похожи на все предыдущие: «Возможности для этих уличных протестов, - пишет Аббас Дарвиш Тавангар, - создала социальная, культурная и экономическая неудовлетворенность в обществе. Протестующие не ищут политической свободы, они стремятся к свободе культурной. То есть, их свобода не похожа на ту, которую требуют реформаторы». В продолжение этих опасений информационное агентство «Фарс» отмечает, что Али Хаменеи, дабы остановить волну протестов, обдумывает «фундаментальные реформы в управлении страной».