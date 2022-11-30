Хаменеи раздумывает над изменением системы: «Эти протесты закончатся не скоро»
На фоне массовых протестов против клерикального режима, продолжающихся в Иране уже несколько месяцев, хакерская группа BlackReward перехватила и предала гласности бюллетени с секретной информацией, отправленные командованию Корпуса стражей исламской революции (КСИР).
В этих документах раскрываются различные аспекты взрывоопасной ситуации, с которой столкнулся иранский режим.
Как утверждает группа BlackReward, информационные бюллетени, о которых идет речь, регулярно готовит заместитель директора информационного провластного агентства «Фарс» Аббас Дарвиш Тавангар и направляет их в канцелярию главнокомандующего КСИР генерала Хусейна Салами в качестве информационного ориентира.
Судя по содержанию этих новостных сводок, иранский режим всерьез обеспокоен ситуацией в стране.
Например, в одном из бюллетеней, разосланным несколько дней назад, цитируются слова Верховного религиозного лидера Ирана Али Хаменеи, сказанные рахбаром на закрытой встрече с руководителями провластных СМИ:
«Во-первых, мы находимся в состоянии войны, в которой основным инструментом врага являются СМИ. Конечно, у нас много недостатков в этой области. Во-вторых, наши СМИ не разъясняют ситуацию. В-третьих, эти протесты закончатся не скоро».
В другом бюллетене сообщается, что Хаменеи недавно принял Гусейна Аштари, командующего силами полиции, и дал ему указание «не теряться перед лицом протестов».
«Эти протесты на площадях можно преодолеть, просто нельзя теряться ни на мгновение, - призвал рахбар. – Сообщите своим подчиненным, что мы сражаемся с опасными врагами. Отнеситесь серьезно к мотивации и обеспечению подчиненных. Эти два вопроса всегда должны быть в повестке дня».
Как пишет в одном из бюллетеней их автор, Аббас Дарвиш Тавангар, «…известно, что решение опубликовать совместное заявление Министерства разведки и контрразведки КСИР было основано на рекомендации Верховного лидера. В совместном заявлении двух госструктур было решено называть уличные протесты «беспорядками», а также отмечать роль США в организации протестов с помощью передовых технологий и СМИ».
Содержание еще одного бюллетеня доказывает, что в нынешних акциях протеста, сотрясающих Иран, противники режима пошли гораздо дальше своих предшественников и нарушили «священный образ» Верховного религиозного лидера.
«Они (протестующие – ред.) смогли сделать шаг вперед в сравнении с предыдущими попытками, - указывается в бюллетене. – Например, им удалось внести в повестку вопрос о хиджабе, это правда. Мы говорим, что у них ничего не получается, но на самом деле они чего-то добились, и это – опасное достижение. Потому, что хиджаб для нас – очень важный вопрос. Во-вторых, их клеветническая кампания. Святой образ Верховного религиозного лидера в каком-то смысле был разрушен. Система (имеется в виду иранский режим – прим. ред.) основывалась не только на военной мощи, но и на идеологической силе и святости. И вот теперь святость нарушена. В-третьих, они показывают, что Иран – не безопасная страна и не лучшее место для инвестиций. Они ищут пути продолжения этого процесса».
В секретных бюллетенях неоднократно выражается обеспокоенность властей тем, что в ухудшении ситуации в стране протестующие обвиняют нынешнего религиозного лидера Али Хаменеи, а также сжигают в различных городах Ирана дома-музеи и памятники покойного лидера исламской революции, аятоллы Хомейни.
В очередном информационном бюллетене говорится, что нынешние протесты носят принципиально новый характер и не похожи на все предыдущие:
«Возможности для этих уличных протестов, - пишет Аббас Дарвиш Тавангар, - создала социальная, культурная и экономическая неудовлетворенность в обществе. Протестующие не ищут политической свободы, они стремятся к свободе культурной. То есть, их свобода не похожа на ту, которую требуют реформаторы».
В продолжение этих опасений информационное агентство «Фарс» отмечает, что Али Хаменеи, дабы остановить волну протестов, обдумывает «фундаментальные реформы в управлении страной».
В этой связи хакеры публикуют фрагмент одного из таких бюллетеней:
«Худжат аль-Ислам валь-Муслимин Хиджази, один из чиновников канцелярии Верховного лидера, заявил на встрече с группой представителей СМИ, что вождь революции пытается провести коренные реформы в управление страной. Аппарат руководства собирает мнения и взгляды специалистов и экспертов на этот счет... Эксперты считают, что план преобразований революционного лидера означает не реформирование существующей структуры, а изменение его устоев, которые планируется применить в трех основных институтах: в правительстве, а также в судебной и законодательной власти».
В одном из информационных бюллетеней, перехваченных хакерами, говорится, что Али Хаменеи крайне зол на Маулви Абдул Хамида, суннитского имама провинции Захедан.
Так, принимая командира полиции Хоссейна Аштари, Верховный лидер поручил ему предупредить лидера суннитов.
«Но арестовывать его нецелесообразно, - уточнил Хаменеи. – Маулви Абдул Хамид должен быть дискредитирован и унижен».