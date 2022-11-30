Первые победители чемпионата Азербайджана по дзюдо ФОТО
Стартовал чемпионат Азербайджана по дзюдо.
В первый день соревнований разыгрывались медали в весовых категориях до 48 кг и 63 кг у женщин, а также в весе до 60 кг и 81 кг у мужчин.
Чемпионами Азербайджана в данных категориях стали: Шафаг Гамидова (48 кг), Айтадж Гардашханлы (63 кг), Назир Талыбов (60 кг) и Зелим Цкаев (81 кг).
Всего в чемпионате Азербайджана примут участие около 400 спортсменов. Соревнования завершатся 4 декабря.
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