В первый день соревнований разыгрывались медали в весовых категориях до 48 кг и 63 кг у женщин, а также в весе до 60 кг и 81 кг у мужчин.

Чемпионами Азербайджана в данных категориях стали: Шафаг Гамидова (48 кг), Айтадж Гардашханлы (63 кг), Назир Талыбов (60 кг) и Зелим Цкаев (81 кг).

Всего в чемпионате Азербайджана примут участие около 400 спортсменов. Соревнования завершатся 4 декабря.