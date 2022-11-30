Американцы показали новейший стратегический бомбардировщик с технологией «стелс»
В Палмдейле (штат Калифорния, США) состоялась презентация прототипа разрабатываемого нового стратегического стелс-бомбардировщика шестого поколения B-21 Raider. Пентагон представляет новый бомбардировщик этого класса впервые за более чем 30 лет, пишут зарубежные СМИ.
На церемонии присутствовали представители Конгресса США, Пентагона, руководство корпорации-разработчика Northrop Grumman (одного из крупнейших оборонных подрядчиков в США) и инженерно-технический состав, участвовавший в создании новых бомбардировщиков.
Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что новый стратегический бомбардировщик "очень важен для задач защиты Америки и сдерживания агрессии". "Мы ясно даем понять любому потенциальному противнику, что риск и цена агрессии намного превосходят любые возможные успехи... Ни один дальний бомбардировщик не может сравниться с его возможностями. Самым эффективным системам ПВО будет трудно обнаружить его в небе. Raider предназначен для доставки как обычных, так и ядерных боеприпасов с колоссальной точностью", – сказал Остин.
Первый испытательный полет бомбардировщика B-21 Raider запланирован на 2023 год. В оперативный состав ВВС США его планируется ввести в середине 2020-х годов. Сколько таких бомбардировщиков будет создано, пока не известно. Остин заявил, что их будет столько, "сколько потребует стратегическая ситуация".
В настоящее время на разной стадии сборки находятся шесть стратегических бомбардировщиков B-21 Raider.
B-21 Raider создан по схеме "летающее крыло". По своей форме он напоминает стратегический стелс-бомбардировщик B-2 Spirit, стоящий на вооружении ВВС США. Этот самолет предназначен для пополнения существующего парка американских стратегических бомбардировщиков B-1 Lancer, B-2 Spirit и B-52 Stratofortress, а в перспективе – их замены. ВВС США рассчитывают получить не менее 100 самолетов B-21 Raider общей стоимостью около $80 млрд.