Американцы показали новейший стратегический бомбардировщик с технологией «стелс»

На церемонии присутствовали представители Конгресса США, Пентагона, руководство корпорации-разработчика Northrop Grumman (одного из крупнейших оборонных подрядчиков в США) и инженерно-технический состав, участвовавший в создании новых бомбардировщиков.

В Палмдейле (штат Калифорния, США) состоялась презентация прототипа разрабатываемого нового стратегического стелс-бомбардировщика шестого поколения B-21 Raider. Пентагон представляет новый бомбардировщик этого класса впервые за более чем 30 лет, пишут зарубежные СМИ.

Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что новый стратегический бомбардировщик "очень важен для задач защиты Америки и сдерживания агрессии". "Мы ясно даем понять любому потенциальному противнику, что риск и цена агрессии намного превосходят любые возможные успехи... Ни один дальний бомбардировщик не может сравниться с его возможностями. Самым эффективным системам ПВО будет трудно обнаружить его в небе. Raider предназначен для доставки как обычных, так и ядерных боеприпасов с колоссальной точностью", – сказал Остин.

Первый испытательный полет бомбардировщика B-21 Raider запланирован на 2023 год. В оперативный состав ВВС США его планируется ввести в середине 2020-х годов. Сколько таких бомбардировщиков будет создано, пока не известно. Остин заявил, что их будет столько, "сколько потребует стратегическая ситуация".

В настоящее время на разной стадии сборки находятся шесть стратегических бомбардировщиков B-21 Raider.

B-21 Raider создан по схеме "летающее крыло". По своей форме он напоминает стратегический стелс-бомбардировщик B-2 Spirit, стоящий на вооружении ВВС США. Этот самолет предназначен для пополнения существующего парка американских стратегических бомбардировщиков B-1 Lancer, B-2 Spirit и B-52 Stratofortress, а в перспективе – их замены. ВВС США рассчитывают получить не менее 100 самолетов B-21 Raider общей стоимостью около $80 млрд.