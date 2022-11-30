В российском сегменте соцсетей появилось видео из Казани с бунтом десятков мобилизованных, которые покинули воинскую часть. По данным казанского паблика, который первым разместил видео, мобилизованных не выпускали к родным и не давали увольнительные. Мужчины прорвались через заграждение, мешавшее им выйти, пишет The Insider.

Когда было снято видео – неизвестно. В казанском паблике его разместили несколько часов тому назад и в настоящее время удалено.

Издание отмечает, что в начале ноября в Казани мобилизованные устроили бунт из-за плохих условий проживания, ржавых автоматов 1970-х годов, из которых опасно стрелять, и отношения командования. За последние месяцы в соцсетях были опубликованы десятки видео с возмущенными мобилизованными из разных городов России.