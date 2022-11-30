Запад вводит беспрецедентные санкции против России: что дальше?

10:09

Страны G7 и ее союзники официально утвердили потолок цен на российскую нефть. Это произошло сразу после того, как в Евросоюзе договорились о том, что потолком будет цена на уровне 60 долларов, передает BBC. В совместном заявлении G7 и Австралии говорится, что ограничение вступит в силу 5 декабря или "очень скоро после этого".

Решение принято, чтобы "не допустить получения Россией выгоды от ее агрессивной войны против Украины", говорится в заявлении, но в то же время направлено на "поддержку стабильности мировых энергетических рынков" и "минимизацию негативных экономических последствий" российского вторжения. В пятницу российская нефть марки Urals торговалась по 64 доллара за баррель. Министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что страны с низким и средним уровнем доходов, которые сильно пострадали от высоких цен на энергоносители и продукты, особенно выиграют от ограничения. Кроме того, по ее словам, потолок цен на нефть ограничит финансовые возможности России, которые президент Владимир Путин использует для финансирования "своего жестокого вторжения". Ранее российские власти заявляли, что не будут продавать нефть странам, которые поддержат ограничения. Индия и Китай пока не говорили, что будут их соблюдать, отмечает Financial Times. Глава МИД РФ Сергей Лавров накануне заявил, что Москву не интересует, какими будут ограничения на российскую нефть, поскольку договариваться с партнерами Россия будет напрямую. "Сейчас Россия поставляет примерно 3,5 млн баррелей в день, и полное западное эмбарго может сократить эти поставки примерно на треть, причем не только в страны "Большой семерки". Потому что запрет касается не только и не столько закупки нефти и нефтепродуктов в России, сколько транспортировки, финансирования и страхования любых поставок морем в любые страны. Россия не сможет моментально найти альтернативу лондонским страховщикам, швейцарским трейдерам и греческим танкерам, что неизбежно скажется на объемах экспорта, а в дальнейшем – и добычи нефти в стране. В итоге к 2030 году доля России на мировом энергетическом рынке сократится примерно до 13% с прошлогодних 20%. По прогнозу Международного энергетического агентства (IEA) в выигрыше окажутся США и страны Ближнего Востока, а Кремль недосчитается около 1 трлн долларов экспортных доходов", - пишет BBC.