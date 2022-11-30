В Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана поступила информация о боеприпасе в квартире в Ясамальском районе Баку.

По месту вызова были незамедлительно привлечены группа быстрого разминирования Службы спасения особого риска МЧС и сотрудники полиции, сообщили в пресс-службе МЧС.

После принятия полицией соответствующих мер безопасности, спасатели, осмотрев квартиру, которую арендует житель Ясамальского района, обнаружили там пригодную для боевого применения ручную гранату Ф-1. Боеприпас был вывезен специалистами мобильной группы ССОР для последующего обезвреживания.

Других опасных и подозрительных предметов на месте происшествия и близлежащей территории не обнаружено. МВД Азербайджана проводит расследование.