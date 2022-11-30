Аналатики ISW разъяснили, зачем Россия заявляет о переговорах с Украиной

Эксперты напоминают, что в пятницу, 2 декабря, президент РФ Владимир Путин провел телефонный разговор с канцлером ФРГ Олафом Шольцем, он ложно утверждал, что финансовая и военная помощь Украине создает ситуацию, при которой Киев категорически отвергает переговоры. Шольц в свою очередь заявил, что любое дипломатическое решение конфликта должно включать вывод российских войск с территории Украины.

Россия хочет извлечь выгоду из стремления Запада к переговорам, чтобы заставить западных политиков почувствовать необходимость идти на уступки Москве, чтобы заманить ее за стол переговоров. Так считают аналитики американского Института изучения войны (ISW).

Разговор с Шольцем совпал с дипломатической инициативой президента США Джо Байдена, который в четверг заявил, что готов говорить с Путиным, если тот будет искать способ положить конец войне. Представитель Кремля Дмитрий Песков услышал в словах Байдена предложение о выводе войск и отверг его, заявив, что "специальная военная операция" будет продолжена. Еще раньше глава МИД России Сергей Лавров говорил, что Запад должен проявить готовность обсудить документы, предложенные Москвой в декабре 2021 года (о "гарантиях безопасности").

То, что Путин, а также Песков и Лавров вернулись к теме переговоров, эксперты объясняют желанием создать у Запада представление о том, что Россию нужно подманивать к переговорам.

"Кремль, вероятно, намерен создать ситуацию, при которой западные власти будут предлагать упреждающие уступки в надежде убедить вступить в переговоры, не требуя взамен значительных предварительных уступок от России, - констатирует ISW. – Заявления Путина, Лаврова и Пескова подчеркивают, какими могут быть некоторые из желаемых превентивных уступок: сокращение финансовой и военной помощи Украине, признание аннексии Россией украинской территории и ограничения на военные действия НАТО и Запада в Европе".

По мнению экспертов, Москве было бы выгодно временное мирное соглашение, чтобы получить паузу в боевых действиях, однако Путин не проявляет особого интереса к такому прекращению огня. Кремль продолжает выдвигать требования, равносильные полной капитуляции Запада, намекая, что Путин по-прежнему сосредоточен на достижении военной победы. А для получения превентивных уступок Россия пытается использовать серию ударов по украинской инфраструктуре и связанную с ней гуманитарную ситуацию, отмечается в обзоре ISW.