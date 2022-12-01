Знаменитые Джессика и Дженнифер Гадировы выступят на гала-концерте в Шеки
С 8 по 11 декабря в Олимпийском спорткомплексе в Шеки пройдут объединенные соревнования по шести гимнастическим дисциплинам, посвященные 20-летию возобновления работы Федерации гимнастики Азербайджана, которую в 2002 году возглавила нынешний первый вице-президент страны Мехрибан Алиева.
Церемония открытия соревнований и гала-концерт пройдут 9 декабря. В гала-концерте примет участие ряд знаменитостей. В частности, в Шеки выступят уже ставшие знаменитыми британские спортсменки азербайджанского происхождения Джессика и Дженнифер Гадировы. Джессика является 2-кратной чемпионкой Европы, чемпионкой мира и призером Олимпиады в Токио в командных соревнованиях по спортивной гимнастике. Ее сестра Дженнифер – бронзовый призер Олимпиады и серебряный призер чемпионата Европы в командных упражнениях.
Помимо них, в Шеки свое мастерство продемонстрируют турецкий гимнаст, 2-кратный чемпион Европы и бронзовый призер Олимпиады в Токио Ферхат Арыджан (спортивная гимнастика), чемпионка мира и призер чемпионата Европы Милена Балдассарри из Италии (художественная гимнастика), а также три дуэта по спортивной акробатике из Израиля: чемпионы Европы среди молодежи Ротем Амихаи – Ор Абрахам, призеры чемпионата мира Амир Даус – Томер Оффир и чемпионы Всемирных соревнований возрастных групп Йонатан Фридман – Эми Рефаэли.