Американские сенаторы соберутся на секретный брифинг

Отмечается, что эта встреча состоится в то время, когда администрация настаивает на предоставлении Украине дополнительной помощи в 37 миллиардов долларов, которая может быть включена в сводный законопроект на конец года.

Пока неясно, заключит ли администрация сделку по гигантскому комплексному пакету или же ей придется согласиться на временную резолюцию о финансировании федеральных агентств на прошлогоднем уровне - против чего предостерегает Пентагон, говорится в публикации.

Согласно информационному бюллетеню, опубликованному в прошлом месяце CNN, запрос на финансирование Украины распределен между четырьмя правительственными ведомствами США: 21,7 миллиарда долларов для Минобороны, которые будут потрачены на "оборудование для Украины, пополнение запасов Минобороны, а также на продолжение военной, разведывательной и другой оборонной поддержки"; 14,5 млрд долларов для Госдепартамента на "прямую бюджетную поддержку Украины, критически важные инвестиции во время войны, помощь в обеспечении безопасности, укрепление глобальной продовольственной безопасности и гуманитарную помощь"; 626 миллионов долларов для Министерства энергетики "для поддержки ядерной безопасности Украины и для модернизации Стратегического нефтяного резерва"; 900 миллионов долларов для Министерства здравоохранения и социальных служб "для предоставления стандартной медицинской помощи и вспомогательных услуг украинским условно-досрочно освобожденным".