Американские сенаторы соберутся на секретный брифинг
На предстоящей неделе американские сенаторы проведут секретный брифинг на фоне стремления администрации президента США Джо Байдена увеличить помощь Украине, сообщает CNN.
Отмечается, что эта встреча состоится в то время, когда администрация настаивает на предоставлении Украине дополнительной помощи в 37 миллиардов долларов, которая может быть включена в сводный законопроект на конец года.
Пока неясно, заключит ли администрация сделку по гигантскому комплексному пакету или же ей придется согласиться на временную резолюцию о финансировании федеральных агентств на прошлогоднем уровне - против чего предостерегает Пентагон, говорится в публикации.
Согласно информационному бюллетеню, опубликованному в прошлом месяце CNN, запрос на финансирование Украины распределен между четырьмя правительственными ведомствами США: 21,7 миллиарда долларов для Минобороны, которые будут потрачены на "оборудование для Украины, пополнение запасов Минобороны, а также на продолжение военной, разведывательной и другой оборонной поддержки"; 14,5 млрд долларов для Госдепартамента на "прямую бюджетную поддержку Украины, критически важные инвестиции во время войны, помощь в обеспечении безопасности, укрепление глобальной продовольственной безопасности и гуманитарную помощь"; 626 миллионов долларов для Министерства энергетики "для поддержки ядерной безопасности Украины и для модернизации Стратегического нефтяного резерва"; 900 миллионов долларов для Министерства здравоохранения и социальных служб "для предоставления стандартной медицинской помощи и вспомогательных услуг украинским условно-досрочно освобожденным".