Госпитализирован народный артист Азербайджана

Народный артист Афтандил Исрафилов госпитализирован. Об этом сообщила АПА его дочь Хаджар Исрафилова.

По словам дочери, народный артист находится в реанимации. «О его состоянии пока ничего конкретно сказать не могу. Вчера вечером мы привезли его в больницу. Сейчас он в реанимации. Чем именно он болен, сказать не могу. Возможно, результаты обследования станут известны сегодня», - сказала Исрафилова.