США надеются на продолжение диалога Азербайджана и Армении

«Мы надеемся, что диалог и конструктивная атмосфера между двумя странами продолжатся, чтобы привести к прочному миру и решению проблем», - цитирует Turan Прайса.

США надеются на продолжение диалога и конструктивную атмосферу между Азербайджаном и Арменией для урегулирования разногласий, заявил представитель Госдепартамента США Нед Прайс.

Прайс напомнил, что главы МИД Армении и Азербайджана на последней встрече договорились ускорить переговоры и организовать новую встречу в ближайшие недели.

На вопрос агентства, обсуждалась ли тема карабахского конфликта во время недавнего визита президента Франции в Вашингтон, и готовы ли США заменить Брюссель после срыва намеченной на 7 декабря встречи Алиева и Пашиняна, Прайс сказал, что ответ на этот вопрос может дать Белый дом, который может высказаться по любому потенциальному обсуждению Армении и Азербайджана.

«Как вы знаете, США активно взаимодействуют со сторонами, чтобы помочь обеспечить мирное будущее для региона Южного Кавказа», - добавил он.

Прайс напомнил, что госсекретарь Блинкен провел уже две трехсторонние встречи между Арменией и Азербайджаном. Он также продолжает поддерживать телефонную связь со сторонами.