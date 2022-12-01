UNEC и Счетная палата объявили о новом этапе сотрудничества

Адалат Мурадов довел до внимания, что обеспечение выпускников работой является одним из основных показателей качества вуза, отметил, что уровень зарплаты играет важную роль в оценке труда.

В пресс-службе университета рассказали, что во встрече приняли участие ректор UNEC профессор Адалат Мурадов, руководители соответствующих структур и представители Палаты.

Ректор выразил уверенность, что прохождение тренинга и практики в Палате 42 студентов, имеющих высокие показатели по специальностям «Финансы», «Бухгалтерский учет и аудит» в рамках трехстороннего сотрудничества, станет полезным для обеих сторон.

Председатель Счетной палаты Вугар Гюльмамедов заметил, что UNEC, выпускником которого он является, объединяет в себе самые высокие показатели качества высшего образования и является одним из ведущих университетов Азербайджана. Председатель палаты рассказал о требованиях работодателей к знаниям и способностям выпускников, а также о нехватке в стране профессиональных специалистов в сфере финансового учета и аудита.