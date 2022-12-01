В Лондоне судят еще одного азербайджанского мультимиллионера-бизнесмена в связи с крупномасштабной международной операцией по отмыванию денег. Данное судебное расследование начато по иску Национального агентства по борьбе с преступностью Великобритании. Имя бизнесмена-олигарха пока держится в секрете, но за раскрытие его личности активно борются такие СМИ как Evening Standard и ВВС.

Ранее, в начале 2022 года, лондонский суд снял гриф секретности с имени другого азербайджанского олигарха, главы компании «Авромед», депутата Милли Меджлиса Джаваншира Фейзиева и трех членов его семьи, обвиняемых в отмывание денег на основании заявления газеты Evening Standard. Национальное агентство по уголовным делам преследовало Фейзиева и членов его семьи после того, как они использовали схему отмывания денег для перевода десятков миллионов долларов, полученных незаконным путем, в Великобританию. Фейзиев также боролся за сохранение своего имени в тайне, но ему это не удалось. Магистратский суд Лондона удовлетворил иск Evening Standard и обнародовал его имя. Позже судебный процесс по делу Фейзиева и членов его семьи завершился конфискацией 5,6 миллиона долларов средств, замороженных на их банковских счетах. Фейзиев не возражал против этого приговора.

Преследуемый азербайджанский олигарх в судебных документах значится под псевдонимом «MNL» – в соответствии с временным решением о сохранении его анонимности. Он решительно сопротивляется иску, поданному Evening Standard и вещательной корпорацией BBC через своих адвокатов, и стремится до конца процесса не раскрывать своего имени. Адвокаты олигарха ссылаются на неоднозначное решение Высокого суда Лондона об отказе в удовлетворении иска агентства Bloomberg о раскрытии личности ранее привлекавшегося к уголовной ответственности лица по имени «ZSC», а также на решение Европейского суда по правам человека.

Азербайджанский мультимиллионер утверждает – если личность будет раскрыта, «его имиджу и деловой репутации будет нанесен огромный и сокрушительный удар». В суде азербайджанца защищают лорд Панник и два самых дорогих адвоката Великобритании, в том числе Десмонд Браун, бывший председатель коллегии адвокатов.

Но СМИ утверждают, что имя и деятельность бизнесмена должны быть выставлены на всеобщее обозрение в соответствии с давними принципами открытого правосудия и из-за важности привлечения внимания к делам о «грязных деньгах».

Сообщается, что судебные слушания в Высоком суде Лондона по требованию раскрыть имя бизнесмена назначены на март следующего года. Если Верховный суд удовлетворит иск, имя будет обнародовано.