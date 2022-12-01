Лятиф Керимов в проекте «Халг Аманаты»

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22-й выпуск проекта Халг Банка «Халг Аманаты» посвящен книге народного художника Азербайджана Лятифа Керимова. Художественный альбом, подготовленный на азербайджанском и английском языках, заново издан на основе книги Л.Керимова «Азербайджанский ковер», опубликованной в 1961 году в Ленинграде.

2 декабря в Баку с участием видных художников, представителей искусства и интеллигенции была проведена презентация нового издания. Выступившие на вечере отметили, что книга является ценным источником для исследователей искусства ковроткачества, подчеркнули ее особую значимость в продвижении изобразительного искусства Азербайджана в мире, а также роль проекта «Халг Аманаты» в деле охраны национального наследия.

Лятиф Гусейн оглы Керимов родился 17 ноября 1906 года в городе Шуша. Он вошел в историю азербайджанской культуры не только как выдающийся орнаменталист и художник по коврам, но и как исследователь и ученый, впервые всесторонне проанализировавший искусство ковра как отдельную область искусства и науки. Произведение Л.Керимова «Азербайджанский ковер» в новой редакции сохранило свое содержание и основную структуру. В этом исследовании ковры впервые разделены на две части – безворсовые и ворсовые, определены четыре основных этапа их развития. Автор впервые разделил ковровые школы Азербайджана на такие виды и группы, как Губа-Ширванская, Гянджа-Газахская, Карабахская и Тебризская, а затем разделил их на отдельные группы. Л.Керимов, хоть и кратко, проанализировал в книге художественно-технические характеристики ковров, входящих в эти группы.

За 20 лет исследовательской работы Л.Керимов собрал 1300 элементов из центров ковроткачества Азербайджана. Графические рисунки большинства из них размещены в работе на бумагах в клетку, отмечены названия этих элементов, использованных между коврами, личное мнение автора. На протяжении столетий азербайджанские ковры получили известность не только в Азербайджане и на Кавказе, но и во многих странах мира, они высоко ценятся на мировых рынках. Самые красивые и высокохудожественные ковры, созданные до настоящего времени нашими искусными ковроделами, во многих известных музеях мира хранятся как редкие произведения искусства. Аргументируя мысль о том, что азербайджанские ковры сформировались задолго до нашей эры, Л.Керимов отмечает, что азербайджанское ковроткачество достигло своего этапа развития не в XVIII веке, как утверждают зарубежные востоковеды и искусствоведы, а гораздо раньше. Сегодня уже известно, что еще до нашей эры в связи с развитием торговли в Азербайджане прикладные искусства, в том числе искусство ковроткачества, находились на высоком уровне развития. Это подтверждается образцами устного народного творчества, письменными источниками и фрагментами ковров, найденными при археологических раскопках.

Как известно, Л.Керимов был не только глубоким исследователем коврового искусства, но и талантливым художником-орнаменталистом. Он также обладал глубокими знаниями истории литературы и даже иногда писал стихи. В своей книге «Азербайджанский ковер» Л.Керимов приводит примеры из произведений средневековых азербайджанских и иранских классиков, свидетельствующие об искусстве ковроткачества. Описание азербайджанских ковров часто можно встретить в азербайджанской классической литературе и, особенно, в поэзии. По случаю 800-летия со дня рождения гениального азербайджанского поэта и мыслителя Низами Гянджеви, жившего в XII веке, под руководством Л.Керимова в 1941 году талантливые азербайджанские художники К.Кязымзаде, И.Ахундов, Р.Мустафаев и мастера-ковроделы изготовили пять тематических ковров на сюжеты поэм Н.Гянджеви. Начиная с 1950-х годов Л.Керимов создал сотни портретных и орнаментальных ковров, оставив после себя богатое наследие. Эти произведения хранятся в азербайджанских, европейских, американских музеях и частных коллекциях.

Инициатором и создателем первого в мире музея ковров был именно Лятиф Керимов. В 1980 году по инициативе Л.Керимова на факультете живописи Азербайджанского государственного университета искусства и культуры был открыт отдел ковроткачества, где Л.Керимов лично руководил подготовкой художников по ковру, а также был составителем учебных программ. Со дня основания Академии наук Азербайджана (1945 год) и до конца своей жизни (1991 год) Керимов работал заведующим отделом ковров в Институте архитектуры и искусства Национальной академии наук Азербайджана. Наряду с этим, он подготовил многих специалистов в области науки о коврах. Самым большим вкладом, который оставил после себя Л.Керимов, является книга «Азербайджанский ковер», именно она питает большинство исследовательских работ по ковровому искусству, появившихся после нее. Книга Керимова носит энциклопедический характер, является бесценным источником для изучения классических азербайджанских ковров. Книга служит незаменимым пособием с точки зрения богатства и целостности национальных узоров для всех специалистов по коврам, в том числе художников, народных мастеров и любителей, занимающихся художественным металлом, керамикой, вышивкой, ковроткачеством и настенной росписью. Книга «Азербайджанский ковер», изданная в рамках проекта Халг Банка «Халг Аманаты», является бесценным источником для изучения азербайджанских ковров.