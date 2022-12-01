Маск выходит на тропу войны?

Американский миллиардер Илон Маск обнародовал обещанные разоблачения о действиях Twitter до того, как он стал владельцем компании. В частности, он обнародовал переписки между работниками соцсети о блокировке твитов, где упоминается скандал с сыном Джо Байдена – Хантером, пишут зарубежные СМИ. Белый дом пока не делал заявлений по этому поводу.

Маск опубликовал ссылку на твиты журналиста Мэйта Табби. В них между сотрудниками сети обсуждается введение "чрезвычайных мер", чтобы скрыть скандал вокруг Хантера Байдена и украинской энергокомпанией Burisma.

В переписках отмечается, что при появлении информации об этом деле или с утечками личной информации с ноутбука Байдена-младшего обычной практикой были запросы на удаление твитов. В сообщениях говорится, что подобные публикации помечались как "небезопасная информация", а прямые ссылки блокировались – такие действия обычно применялись администрацией платформы в случаях для блокировки детской порнографии или других серьезных нарушениях.

По словам Табби, подобными "услугами" пользовались как политики, так и различные знаменитости. Среди них были сторонники Джо Байдена и действующего на тот момент президента США Дональда Трампа – все их запросы были удовлетворены компанией Twitter. Помимо неугодных записей под удаление могли подпасть и аккаунты пользователей.