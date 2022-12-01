В Министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана сообщили, что дети и подростки, прибывшие в Азербайджан при организации Госагентства медико-социальной экспертизы и реабилитации, будут размещены в Габалинском детском реабилитационном центре.

30 украинских детей и подростков, пострадавших от войны, доставлены в Азербайджан для прохождения реабилитации.

В Центре, где украинские дети и подростки будут находиться в течение 15 дней, они получат медицинские, социально-психологические реабилитационные услуги. Индивидуальные психологические консультации, групповая терапия, занятия медитацией и йогой, психосоциальные тренинги, а также мастер-классы послужат стабилизации их эмоционального состояния, их интеграции в общество.

Кроме того, для украинских детей и подростков будут организованы экскурсии по историческим местам и музеям с целью эффективной организации их культурного досуга.