В городе Хырдалан произошел взрыв в многоэтажном жилом доме, сообщили в пресс-службе МЧС.

Согласно сообщению, на место происшествия прибыли силы Государственной противопожарной охраны МЧС и спасательных служб особого риска. Установлено, что в ванной двухкомнатной квартиры на 3-м этаже семнадцатиэтажного дома взорвался водонагреватель. В результате взрыва никто не пострадал.

Проводится расследование.