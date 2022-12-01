Взрыв в многоэтажном жилом доме в Хырдалане фото; видео
В городе Хырдалан произошел взрыв в многоэтажном жилом доме, сообщили в пресс-службе МЧС.
Согласно сообщению, на место происшествия прибыли силы Государственной противопожарной охраны МЧС и спасательных служб особого риска. Установлено, что в ванной двухкомнатной квартиры на 3-м этаже семнадцатиэтажного дома взорвался водонагреватель. В результате взрыва никто не пострадал.
Проводится расследование.
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