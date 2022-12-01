Госдеп: Байрамов и Мирзоян договорились о новой встрече

Главы МИД Азербайджана и Армении договорились о новой встрече в ближайшие недели, сообщил представитель Госдепа США Нед Прайс в ходе брифинга.

"Министры иностранных дел договорились ускорить переговоры, организовать еще одну встречу в ближайшие недели. Оба выразили признательность американской стороне за проведение министерского совещания", - отметил представитель Госдепа.

Встреча глав МИД Азербайджана и Армении – Джейхуна Байрамова и Арарата Мирзояна состоялась в Вашингтоне 7 ноября.