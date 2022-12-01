Начинается суд над замешанным в секс-скандале полковником МЧС

Завершено следствие по делу бывшего помощника начальника Государственной противопожарной службы МЧС полковника внутренней службы Заура Мирзоева. Дело направлено в Бакинский суд по тяжким преступлениям. Рассмотрение дела начнется в ближайшее время, сообщает haqqin.az.

Ранее следствием было установлено, что Заур Мирзоев установил на служебный компьютер скрытую камеру для осуществления видео- и фотосъемки. Съемка интимной связи с женщинами проводилась с 2013 года и до конца 2019-го. Это привело к распространению незаконных порнографических материалов в интернете в августе 2022 года.

Возбуждено уголовное дело по статьям 156.2.1 (нарушение неприкосновенности частной жизни), 242 (незаконное распространение порнографических материалов или предметов) и 309.2 (превышение должностных полномочий) Уголовного кодекса.