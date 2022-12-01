У Фарида Гаибова нет альтернативы в Европе Победа на выборах!; фото, ДОПОЛНЕНО
Сегодня в португальском городе Албуфейра в рамках 29-го Конгресса Европейской гимнастики прошли выборы президента организации. Министр молодежи и спорта Азербайджана Фарид Гаибов был во второй раз избран ее руководителем, сообщает корреспондент haqqin.az из Португалии.
На текущих выборах Фарид Гаибов был единственным кандидатом, что говорило о том, что Европа не видит альтернативы представителю Азербайджана. В результате из 44 голосовавших все проголосовали за Фарида Гаибова!
А перед голосованием Фарид Гаибов выступил перед делегатами.
«Этот цикл будет длиться всего лишь три года, - заявил он. - Время бежит и нам нужно быстро работать. Нам нужно обдумать наш устав. У нас была огромная проблема с ковидом, а затем проблема геополитического плана.
Мы тесно работаем со всеми федерациями. Их у нас 50. У нас много разных проектов. Нам нужен новый формат соревнований. Работаем над этим. Пришло время создать новый продукт. Надеемся, что это удастся сделать в предстоящие три года.
Для нас очень важно найти новых партнеров. Без них достичь своей цели сложно. Для гимнастики найти спонсоров – это проблема. Тем не менее с точки зрения финансов у нас хорошие результаты. И есть резервные средства.
Мы должны работать все вместе! Мы должны быть командой!
Выбирайте людей, у которых есть знания. Чтобы мы могли достичь наших целей!».
Напомним, впервые Ф.Гаибов был избран президентом в 2017 году, сменив на этом посту француза Жоржа Гельзека. Тогда организация называлась Европейским гимнастическим союзом (она была переименована в Европейскую гимнастику в 2020 году). Будущий министр молодежи и спорта, занимавший на тот момент пост генерального секретаря в Федерации гимнастики Азербайджана, набрал 28 голосов и опередил на 8 пунктов своего соперника из Словении Эдварда Колара. Фарид Гаибов стал первым азербайджанцем, возглавившим спортивную федерацию по олимпийском виду спорта.
Что касается второго срока Фарида Гаибова, то выборы должны были состояться в декабре 2021 года, но из-за пандемии сначала на год был отложен Конгресс Международной федерации гимнастики, а затем и Конгресс Европейской гимнастики.