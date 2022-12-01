Сегодня в португальском городе Албуфейра в рамках 29-го Конгресса Европейской гимнастики прошли выборы президента организации. Министр молодежи и спорта Азербайджана Фарид Гаибов был во второй раз избран ее руководителем, сообщает корреспондент haqqin.az из Португалии.

На текущих выборах Фарид Гаибов был единственным кандидатом, что говорило о том, что Европа не видит альтернативы представителю Азербайджана. В результате из 44 голосовавших все проголосовали за Фарида Гаибова!

А перед голосованием Фарид Гаибов выступил перед делегатами.

«Этот цикл будет длиться всего лишь три года, - заявил он. - Время бежит и нам нужно быстро работать. Нам нужно обдумать наш устав. У нас была огромная проблема с ковидом, а затем проблема геополитического плана.

Мы тесно работаем со всеми федерациями. Их у нас 50. У нас много разных проектов. Нам нужен новый формат соревнований. Работаем над этим. Пришло время создать новый продукт. Надеемся, что это удастся сделать в предстоящие три года.

Для нас очень важно найти новых партнеров. Без них достичь своей цели сложно. Для гимнастики найти спонсоров – это проблема. Тем не менее с точки зрения финансов у нас хорошие результаты. И есть резервные средства.

Мы должны работать все вместе! Мы должны быть командой!

Выбирайте людей, у которых есть знания. Чтобы мы могли достичь наших целей!».