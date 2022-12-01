Оскотинивание и варваризация мистерия XXI века
В информационном пространстве удивительным образом столкнулись две новости.
Первая из Астрахани, где на скотомогильнике было обнаружено шестьдесят трупов собак с выколотыми глазами, отрезанными носами, лапами и половыми органами. Кто издевался над животными, сейчас выясняют правоохранительные органы. Главное внимание приковано к местному «Экоприюту», построенному по инициативе экс-депутата Астраханской городской думы от "Единой России" Андрея Невлюдова. Автомобиль, на котором вывезли трупы собак, принадлежит жене Невлюдова.
Вторую новость озвучил представитель Министерства иностранных дел Украины, сообщивший, что украинские посольства в Венгрии, Нидерландах, Польше, Хорватии, Италии, Австрии, генеральные консульства в Неаполе и Кракове, консульство в Брно получили почтовые пакеты, в которых находились глаза животных.
Нет, в посылках, направленных украинским дипломатам, были вырванные или вырезанные глаза не астраханских собак, нашедших мучения, а не приют в заведении единоросса. Но непрямая связь между этими двумя событиями, конечно, есть.
Дикая война, развязанная Россией, ведет к массовой гибели не только украинцев, от солдат до детей. В ней уже загублены жизни тысяч россиян, и конца их смертям и увечьям не видно. В обстоятельствах, когда русским не жалко людей, в том числе самих себя, странно было бы от них ожидать милости к представителям животного мира. Выражение «потренироваться на собачках» приобретает в этом контексте зловещее звучание. Многочисленны свидетельства о практике пыток на оккупированных территориях Украины с последующей казнью заподозренных в недостаточном почтении к «освободителям».
Но даже с учетом всего вышесказанного история с рассылкой живодерских пакетов поражает своей дикостью и бессмысленностью. В чем цель? Запугать Украину? Украину, которая не испугалась российской армии и российских ракет?
Перед этим 30 ноября украинское посольство в Мадриде получило посылку на имя посла Сергея Погорельцева, которая взорвалась в руках сотрудника, открывшего ее. На следующий день такие же посылки были отправлены премьеру Испании, в минобороны этой страны, на военную авиабазу и в компанию, изготавливающую оружие для Украины, а также в посольство США в Мадриде. Кроме того, по сообщению министра иностранных дел Украины, дерьмом измазали дверь в квартиру украинского посла в Ватикане, а в Казахстане был анонимный телефонный звонок о минировании.
Вот тут уже не приходится сомневаться в неслучайности всех этих выходок и откровенных террористических покушений на украинских дипломатов. Наверное, неслучайно и то, что они совпали с решением Европейского парламента о признании Российской Федерации государством, поддерживающим терроризм.
«Да, даже не сомневайтесь», - как бы сигнализирует в ответ Россия. Точно так же, как это сделал юридический представитель Евгения Пригожина, шефа ЧВК «Вагнер», продемонстрировавший кувалду со следами крови и мозговой ткани, предназначенную для отправки в Европарламент. Это прямая отсылка к казни вагнеровца, который заявлял, что не хочет воевать за Путина. Видео с его убийством было специально широко распространено людьми Пригожина.
Оскотинивание и варваризация с некоторых пор стали официально поощряемой практикой, призванной, видимо, продемонстрировать цивилизационную разницу с «загнивающим Западом», изнеженным в своем гуманизме и утратившим способность наслаждаться чужой кровью и мучениями, пугающимся смерти. Внешние эффекты от таких демонстраций, однако, далеки от испуга. Это, скорей, брезгливость, презрение и желание поскорее покончить с гадостью, которую источает Россия. Опасна ли она? Еще бы. Тем более жесткими методами ее будут приводить в чувство.
Вот только жалко людей, которые в этом процессе погибли, гибнут и еще будут погибать. Да и собак.