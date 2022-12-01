Леонид Швец, автор haqqin.az, Киев 13:36

В информационном пространстве удивительным образом столкнулись две новости. Первая из Астрахани, где на скотомогильнике было обнаружено шестьдесят трупов собак с выколотыми глазами, отрезанными носами, лапами и половыми органами. Кто издевался над животными, сейчас выясняют правоохранительные органы. Главное внимание приковано к местному «Экоприюту», построенному по инициативе экс-депутата Астраханской городской думы от "Единой России" Андрея Невлюдова. Автомобиль, на котором вывезли трупы собак, принадлежит жене Невлюдова.

Вторую новость озвучил представитель Министерства иностранных дел Украины, сообщивший, что украинские посольства в Венгрии, Нидерландах, Польше, Хорватии, Италии, Австрии, генеральные консульства в Неаполе и Кракове, консульство в Брно получили почтовые пакеты, в которых находились глаза животных. Нет, в посылках, направленных украинским дипломатам, были вырванные или вырезанные глаза не астраханских собак, нашедших мучения, а не приют в заведении единоросса. Но непрямая связь между этими двумя событиями, конечно, есть. Дикая война, развязанная Россией, ведет к массовой гибели не только украинцев, от солдат до детей. В ней уже загублены жизни тысяч россиян, и конца их смертям и увечьям не видно. В обстоятельствах, когда русским не жалко людей, в том числе самих себя, странно было бы от них ожидать милости к представителям животного мира. Выражение «потренироваться на собачках» приобретает в этом контексте зловещее звучание. Многочисленны свидетельства о практике пыток на оккупированных территориях Украины с последующей казнью заподозренных в недостаточном почтении к «освободителям».

Но даже с учетом всего вышесказанного история с рассылкой живодерских пакетов поражает своей дикостью и бессмысленностью. В чем цель? Запугать Украину? Украину, которая не испугалась российской армии и российских ракет? Перед этим 30 ноября украинское посольство в Мадриде получило посылку на имя посла Сергея Погорельцева, которая взорвалась в руках сотрудника, открывшего ее. На следующий день такие же посылки были отправлены премьеру Испании, в минобороны этой страны, на военную авиабазу и в компанию, изготавливающую оружие для Украины, а также в посольство США в Мадриде. Кроме того, по сообщению министра иностранных дел Украины, дерьмом измазали дверь в квартиру украинского посла в Ватикане, а в Казахстане был анонимный телефонный звонок о минировании. Вот тут уже не приходится сомневаться в неслучайности всех этих выходок и откровенных террористических покушений на украинских дипломатов. Наверное, неслучайно и то, что они совпали с решением Европейского парламента о признании Российской Федерации государством, поддерживающим терроризм.