Швеция выдала Турции террориста PKK

Швеция экстрадировала в Турцию Махмута Тата, приговоренного к 6 годам и 10 месяцам тюремного заключения за членство в террористической РКК/КСК, сообщает Anadolu.

Согласно информации, Тат подал прошение о предоставлении убежища в Швеции в 2015 году в связи с приговором к тюремному заключению, однако получил отказ. Некоторое время назад был задержан полицией в Швеции и доставлен в СИЗО в Мёльндале. После завершения необходимых процедур Тата отправили самолетом в Турцию.

Дело Махмута Тата будет передано в суд для дальнейшего разбирательства.