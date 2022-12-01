В статье говорится, что Ковальчук часто встречался с Путиным перед началом войны, разговаривал по телефону или видеосвязи. Заявляя об этом, газета ссылается на друга семьи Ковальчука, а также некоего бывшего сотрудника российской разведки.

Одним из влиятельных сторонников решения президента РФ Владимира Путина о вторжении в Украину стал 71-летний миллиардер Юрий Ковальчук, который развивал мысль о том, что война может показать Западу силу России, утверждает в своей статье американская газета The Wall Street Journal. Выдержки из статьи приводит BBC.

Ковальчук, против которого ввели санкции еще в 2014 году, один из крупнейших медиамагнатов – телеканалы, газеты, соцсети, которые придерживаются линии Кремля.

Телеканалы Ковальчука представляли спокойную картину призыва мобилизованных, рассказывали об украинской "грязной бомбе", предсказывали развал США, говорится в публикации. С помощью Ковальчука Путин укрепляет контроль и над интернетом ("ВКонтакте").

Авторы статьи приходят к выводу, что Ковальчука больше мотивирует патриотическая идеология, а не атрибуты богатства, об этом говорят люди, которые его знают. Он имеет большое влияние на политику и сотрудников Кремля.

По словам двух собеседников газеты, Путин и Ковальчук иногда часами обсуждали нарастающий конфликт с Западом и историю России.

Запад слаб, и пришло время продемонстрировать военную мощь России, вторгнувшись в Украину, пересказывает идеи Ковальчука один из источников американского издания (экс-сотрудник российской разведки).