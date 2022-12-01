О погоде на завтра: пасмурно и дождливо

В воскресенье, 4 декабря, в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, местами ночью и утром исморось. Будет дуть северо-восточный ветер, сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

Температура воздуха ночью и днем в Баку и на Апшероне 4-7° тепла. Атмосферное давление – 777 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха – 50-60%.

В районах Азербайджана временами ожидаются дожди, в горных районах – снег, местами интенсивный. Будет дуть умеренный восточный ветер.

Температура воздуха ночью 3-6°, днем 6-9° тепла, в горах ночью 5-10°, днем 0-5° мороза.