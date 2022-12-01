На основании запроса Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана Министерство обороны обратилось к командованию российских миротворческих сил с просьбой направить на эти территории специалистов соответствующих структур Азербайджана для расследования и мониторинга незаконной эксплуатации полезных ископаемых на временно оккупированных территориях Азербайджана и связанных с этим экологических осложнений.

3 декабря 2022 года около 11:00 сотрудники Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана, Государственной службы по вопросам собственности при Министерстве экономики Азербайджана и закрытого акционерного общества AzerGold подошли к контрольно-пропускному пункту российских миротворческих сил между Ханкенди и городом Шуша.

«В настоящее время с командованием миротворческих сил обсуждается деятельность на этих территориях группы экспертов в целях расследования и мониторинга незаконной эксплуатации полезных ископаемых на территориях временного размещения российских миротворческих сил и связанных с этим экологических последствий. Об итогах переговоров будет сообщено общественности», - говорится в заявлении Минэкономики.