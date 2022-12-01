Друзья по несчастью. Что даст Ирану сближение с Арменией и Россией?

Геополитический расклад в регионе Южного Кавказа, включая такие компоненты, как обеспечение мира и безопасности, а также экономическую интеграцию, претерпел значительные изменения после победы Азербайджана в 44-дневной войне, результатом которой явилось освобождение международно признанных территорий Азербайджана от армянской оккупации, длившейся около трех десятилетий.

Победа Азербайджана и восстановление исторической справедливости, положившие начало «Великому возвращению» азербайджанцев в Карабах на фоне успешно реализуемых по инициативе президента Азербайджана Ильхама Алиева восстановительных работ на освобожденных территориях, в то же время актуализировали вопрос формирования постконфликтной повестки в регионе. Не вызывает удивления тот факт, что в этой связи происходит стремительная активизация международных акторов, нацеленных на получение элемента политического рычага в регионе.

При этом единственной страной, оставшейся у разбитого корыта, кроме потерпевшей поражение и капитулировавшей Армении, является Иран, позиционирующий себя другом Армении и чуть ли не гарантом ее безопасности. Хронология событий сближения двух стран-изгоев пестрит тщетными попытками наращивания многостороннего сотрудничества на фоне международных санкций, наложенных на Иран, и агрессорской политикой Армении, имеющей территориальные притязания не только к Азербайджану, но и Турции и Грузии.

Примечателен тот факт, что после окончания Второй Карабахской войны Баку, придерживаясь курса на нормализацию отношений с Ираном, предложил Тегерану сотрудничество в рамках формата «3+3» (3+2), а также пригласил Иран присоединиться к реализации проекта Зангезурского коридора. Однако Иран оценивает данный проект как угрозу своим национальным интересам и боится перспективы быть отрезанным от Кавказа.

В этой связи экспертное сообщество и ведущие СМИ Ирана выступают с идентичными заявлениями о поддержке границ Армении в целях торпедирования процесса открытия Зангезурского коридора по территории последней. В этой геополитической игре Тегеран делает ставку на Армению, дабы сыграть на противоречиях в региональной повестке, ибо конструктивная атмосфера политического диалога и здорового сотрудничества аккурат не та среда для погрязшего в пучине внутригосударственного хаоса Ирана, усугубляющегося к тому же международным санкционным механизмом.

Таким образом, выбор Ирана «друга по несчастью» в лице Армении обусловлен вовсе не теплыми братскими чувствами и переживаниями за будущее «многострадального» армянского народа, а последней попыткой утопающего ухватиться за соломинку в новой геополитической реальности региона.

При этом парадоксально, но факт: Армения, тщетно позиционирующая себя Западу как оплот демократии и прав человека в регионе Южного Кавказа, поддерживает тезисы иранского руководства о недопущении не региональных государств на Южный Кавказ и всячески поддерживает инициативы Тегерана в рамках стремительно развивающегося двустороннего сотрудничества. В этом находит свое очередное подтверждение лицемерие Армении, с распростертыми объятиями приветствующей спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси во время ее недавнего визита в Армению. Так, «американская мечта» Армении сильно контрастирует с братством с антиамериканским Ираном, называющим США «главным и злонамеренным врагом» Ирана.

В этой связи не вызывает удивления недавний визит премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Тегеран после трехсторонней встречи армянского лидера с Владимиром Путиным и Ильхамом Алиевым в Сочи. В официальном сообщении отмечалось, что визит Пашиняна в Иран вызван необходимостью углубить двусторонние отношения, рассмотреть ход реализации совместных проектов и обсудить проблемы приграничного сотрудничества.

Главную тему экономической повестки визита армянского премьера в Иран составил проект строительства 7,2 км Каджаранского тоннеля. По словам министра территориального управления и инфраструктур Армении Гнела Саносяна, «запуск в эксплуатацию тоннеля и развитие транзитного коридора «Север – Юг» из Армении к Персидскому заливу позволит значительно увеличить объемы грузоперевозок из Ирана в республику и обратно». Как сообщает иранское информационное агентство ISNA, стороны также договорились о довершении и улучшении качества участка дороги Нордуз – Варзеган и Тебриз в коридоре «Север – Юг». Кроме того, решено, что весной 2023 года иранские компании начнут строительство вышеупомянутого тоннеля в Каджаране.

По словам министра дорог и градостроительства Ирана Ростама Гасеми, «когда Армения осуществит необходимые работы на своей территории, а Иран завершит работы в Варзакане и Тебризе, коридор «Север – Юг» практически начнет развиваться. Это очень важно для обеих стран. Этот маршрут может обеспечить перевозку значительного объема грузов. Одна из особенностей этого маршрута – сокращение срока перевозок». Недавно иранский министр также заявил об экспорте инженерно-технических услуг из Ирана в Армению и подчеркнул полную готовность иранских компаний развивать перевозки между двумя странами, а также принимать участие в создании нового транзитного коридора между Арменией и Персидским заливом.

Касательно товарооборота между странами, президент Ирана Ибрагим Раиси считает, что «при желании его объем можно довести до 3 млрд долларов». Он отметил, что за последние месяцы зафиксирован 43-процентный рост торговых отношений с Ереваном. Кроме этого, Иран и Армения договорились удвоить количество природного газа, который Иран продает Армении, и продлить соглашение о торговле газом до 2030 года.

Апогеем сближения Ирана с Арменией бесспорно можно считать открытие в Кафане генерального консульства Ирана, а также намерение армянской стороны открыть генконсульство в Тебризе.

Придерживаясь своей традиционной фобии о «вмешательстве внешних сил», под которой очевидно подразумевается Запад, а в частности – США, Раиси предостерегает последних от вмешательства в дела Кавказа, заявив, что «Кавказский регион является частью иранской истории, цивилизации и культуры, и мы неравнодушны к Кавказскому региону. Безопасность и мир в Кавказском регионе важны для Ирана…Присутствие внешних сил … может только усугубить региональные проблемы».

Подобная эскапада Ирана очевидна нацелена и на подслащивание своего собрата по санкциям – России, отношения с которой вступили в период бурного расцвета после начала войны в Украине. В ответ на западные санкции Москва занялась поиском альтернативных партнеров среди антизападных стран, что логически обусловило расширение сотрудничества с Ираном во всевозможных сферах – от газодобычи до энергоснабжения. Однако грандиозность планов не отменяет того факта, что объективные возможности для наращивания российско-иранского сотрудничества сильно ограничены.

Очевидно, что Тегеран не сможет эффективно помочь российской экономике с обходом западных санкций, а глубокий внутриполитический кризис в самом Иране затрудняет реализацию любых договоренностей с руководством республики.

Сегодня Иран погряз в масштабных протестных волнах, которые не утихают уже более двух месяцев, что само по себе является беспрецедентным для Ирана случаем. Как известно, последнее обострение началось в сентябре из-за гибели в Тегеране 22-летней Махсы Амини, задержанной полицией нравов за неправильное ношение хиджаба. Однако примечателен тот факт, что сильно изменилась сама повестка народных выступлений, которая, пожалуй, впервые четко направлена против политического строя страны в целом.

При этом России и Ирану все же удалось не только договориться о поставках вооружения, но и предпринять незамедлительные шаги в этом направлении. Так, как гром среди не очень ясного неба прогремела новость о применении российскими вооруженными силами в Украине иранских беспилотников-камикадзе. Не удивительно, что официальная Москва, как и Тегеран, категорически отрицают, что речь идет об иранских дронах. Однако все указывает на достоверность этой информации. Более того, в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины в конце прошлого месяца также заявили, что, по их данным, «в скором времени Исламская Республика начнет поставлять России еще и ракеты».

Следует отметить, что соглашения между Ираном и Россией могут спровоцировать новый виток протестного движения в Иране с учетом того, что в иранском обществе господствует исторически укоренившееся мнение о России как о колониальной державе, стремящейся заполучить местные природные ресурсы. В этой связи в начале этого года в Иране уже прошли акции протеста против агрессии России в Украине.

Подытоживая, отметим, что подвергшийся политическому остракизму Иран, являясь оплотом мракобесия и массового нарушения фундаментальных прав человека, в попытках зарекомендовать себя как геополитический игрок в изменившихся после Второй Карабахской войны реалиях, заручился поддержкой лишь двух государств – Армении и России, продолжая представлять угрозу не только региональной, но и международной безопасности. Подтверждением тому служит недавнее обращение Тегерана к России за оказанием ему помощи в создании ядерного оружия. По мнению американской разведки, ядерное топливо, которое пытается заполучить Иран, может быть использовано не только для запуска ядерных реакторов, но и для продвижения ядерной программы Ирана, которая еще больше усугубит и без того напряженную ситуацию в мире, находящемся на пороге новой ядерной войны.