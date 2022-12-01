Пригожин ответил американцам: «Это не наш стиль»

Аналогичный статус получили такие организации, как «Талибан», «ИГИЛ – Большая Сахара», «ИГИЛ – Западная Африка» и «Боко Харам». Присвоение данного статуса предусматривает закон США о международной религиозной свободе. Его получают организации, а также целые страны, которые, по данным властей США, допускают нарушения свободы вероисповедания.

В связи с этим издание обратилось за комментариями к Евгению Пригожину – владельцу ЧВК, близкому к российскому президенту олигарху.

«В ЧВК «Вагнер» работают граждане различных стран, различных национальностей и различных вероисповеданий, - говорится в официальном ответе Пригожина, опубликованном в Telegram его пресс-службой. – У нас есть христиане, католики, протестанты, мусульмане, буддисты, иудеи и так далее. Что касается ЦАР, вы можете ознакомиться с одним из наших многочисленных отчетов об отсутствии какого-либо насилия со стороны русских в ЦАР. Все, что вам необходимо сделать, – это просто открыть глаза и прочитать».

На вопрос американского телеканала по поводу полученных украинскими посольствами в разных странах писем с глазами животных, и заявления министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы о том, что к этим кровавым посланиям имеет отношение Россия, Евгений Пригожин ответил: «Это не наш стиль».

«Задумайтесь над безумием, когда какие-то хулиганы посылают письма-бомбы или другие оскорбительные вещи, какое это отношение имеет к ЧВК «Вагнер», - говорится в ответе Пригожина на запрос CNN. – ЧВК «Вагнер» действует честно, справедливо и открыто. И никогда не занимается хамскими глупыми выходками. Это не наш стиль. Вот если все европейские армии примут решение двигаться в каком-то направлении, а их встретят и сломают им хребет, тогда эти ортопедические претензии выставляйте ЧВК «Вагнер».