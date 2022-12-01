Россия собрала флот из старых танкеров для экспорта нефти в условиях санкций

Financial Times со ссылкой на судоходного брокера Braemar и консалтинговую компанию Rystad пишет, что так Москва собирается сохранить поток нефти в Индию, Китай и Турцию – страны, которые станут крупнейшими покупателями российских углеводородов после введения нефтяного эмбарго.

Россия путем прямых или косвенных закупок собрала в 2022 году флот из как минимум 103 танкеров, чтобы обойти западные ограничения на продажу российской нефти после вторжения в Украину.

Покупая собственные суда, Россия пытается обойти санкции ЕС и G7. Ограничения запретят страховщикам, таким как Lloyd’s of London, обслуживать суда, перевозящие российскую нефть, если ее будут продавать без учета ценового потолка.

На этом фоне на рынке резко выросло количество анонимных или новых покупателей 12-15-летних танкеров. Такие суда, как ожидается, должны будут утилизировать в ближайшие несколько лет.

Компании, связанные с Россией, подозреваются в приобретении до 29 супертанкеров (VLCC), каждый из которых способен перевозить более 2 млн баррелей, сообщил Braemar Международному энергетическому агентству в презентации в ноябре. Москва, вероятно, также приобрела 31 танкер Suezmax, способный перевозить около 1 млн баррелей, и 49 танкеров Aframax, каждый из которых способен перевозить около 700 000 баррелей.

Ранее страны G7 и Австралия вслед за Евросоюзом согласовали введение потолка цен на российскую нефть на уровне $60 за баррель. Ограничение предполагает механизм корректировки: с середины января ограничения можно будет изменять раз в два месяца, чтобы держать цену на российскую нефть на 5% ниже рыночной.