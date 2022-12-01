Фарид Гаибов о своей полной победе в Португалии

«Как вы знаете, в первый раз я был избран пять лет назад, - говорит министр молодежи и спорта Азербайджана. - Избирали меня на четыре года, но из-за пандемии прошлогодний Конгресс Европейской гимнастики был перенесен на этот год. Поэтому на этот раз я избран сроком на три года.

За прошедшие пять лет нам удалось отметиться несколькими новшествами. И сегодня мы видим, что ни одна европейская федерация не выдвинула своего кандидата на президентский пост. Это говорит о том, что нашей работой довольны, оценивают ее высоко.

Мы продолжим развивать Европейскую гимнастику. Необходимый опыт для этого есть, за что я безмерно благодарен Федерации гимнастики Азербайджана во главе с Мехрибан Алиевой, где я проработал долгие годы. Благодарю президента Азербайджана, главу Национального Олимпийского комитета Ильхама Алиева. В этом году НОК отмечает 30-летний юбилей, и, думаю, мое избрание станет хорошим подарком. Надеюсь, что и представители других наших спортивных федераций будут избираться на руководящие посты в международных и европейских организациях.

Еще раз скажу, что меня избрали в 2017 году благодаря моему опыту в Федерации гимнастики Азербайджана. Наша Федерация всегда была очень активна и стабильно признавалась лучшей или0 одной из лучших в мире. У нас есть Национальная гимнастическая арена, которой нет аналогов в мире. У нас огромный опыт проведения международных соревнований. В 2002 году, когда Мехрибан Алиева была избрана президентом Федерации, мы начинали с самого нуля. Не было ни специалистов, ни спортсменов. Сейчас проводим чемпионаты мира и Европы, а наша Федерация среди лидирующих. Федерация гимнастики Азербайджана - активный игрок на международной арене».

Говоря о планах на предстоящие три года, Фарид Гаибов заявил: «Чтобы продавать наш продукт телевидению, мы должны постоянно придумывать что-то новое. Хотим сделать более интересным формат чемпионатов Европы. Помимо этого, думаем над проведением Кубков Европы. Эти идеи пока на бумаге, но в ближайшие годы постараемся реализовать эти задумки».