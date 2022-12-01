Постпред Азербайджана обратился к ООН

В письме говорится, что, продолжая размещать мины и отказываясь делиться точной информацией обо всех минных полях на освобожденных территориях Азербайджана, Армения намеренно ставит под угрозу человеческие жизни и пытается воспрепятствовать постконфликтной реабилитации, реконструкции и гуманитарным усилиям, а также безопасному возвращению внутренне перемещенных лиц в свои дома. В результате этой политики за последние два года постконфликтного периода от взрывов мин погибли или получили ранения более 260 мирных жителей и военнослужащих Азербайджана.

Постоянный представитель Азербайджана при ООН Яшар Алиев направил письмо генеральному секретарю всемирной организации Антониу Гутерришу в связи с тем, что Армения продолжает грубо нарушать международное право, а также доклад об установке этой страной новых противопехотных мин на азербайджанской территории, сообщает АзерТАдж.

«Действия Армении являются грубым нарушением международного права. Армения должна прекратить минный террор, возместить ущерб, причиненный ее международно-противоправными действиями, дать соответствующие заверения и гарантии, что подобное не повторится», - отмечает азербайджанский дипломат.

Азербайджан является одной из самых загрязненных минами стран мира. На протяжении всего конфликта Армения неизбирательным путем установила сотни тысяч мин и других взрывных устройств на ранее оккупированных территориях Азербайджана, говорится в письме.

В докладе постпреда сказано, что производителем мин и взрывоопасных предметов, обнаруженных на территории Азербайджана, является армянская компания ООО «Айк-Мег», которая играет ключевую роль в военно-промышленной сфере Армении. Противопехотные мины ПМН-Э, ПМН-2, ПОМЗ-2, ОЗМ-72, МОН-50 и ПФМ-1 производства этой компании были представлены на выставке оборонной промышленности ArmHiTec-2016, проходившей в Армении в 2016 году.

В обращении к генсеку ООН говорится, что противопехотные мины, недавно обнаруженные в ходе операций по разминированию в Кельбаджарском и Лачинском районах Азербайджана, произведены в Армении в 2021 году, следовательно, установлены после подписания 10 ноября 2020 года Трехстороннего заявления. Установка новых противопехотных мин свидетельствует о продолжении агрессивной политики Армении.

В докладе говорится, что, согласно текущим нетехническим и техническим оценкам, на территориях есть минные поля с примерно 40 000 противопехотных мин, установленных на 93-километровой территории, охватывающей горы Гамышдагы и Сарыбаба. Кроме того, в Дашкесанском районе Азербайджана были обнаружены недавно захороненные противопехотные мины ПМН-Э производства Армении. Общее количество противопехотных мин типа ПМН-Э, обнаруженных в Дашкесане, Кельбаджаре и Лачине с 16 августа по 6 октября 2022 года составляет 3 166 единиц, из которых 1 671 найдена в Лачине, 935 – в Кельбаджаре и 560 – в Дашкесане. Хотя большинство этих фугасов относятся к типу ПМН-Э, среди обнаруженных и обезвреженных устройств были также мины типа ПМН-2, Э-001 М и ТМ-62.

Кроме того, 3 октября 2022 года в домах и во дворах сел Забух и Сус Лачинского района Азербайджана были обнаружены мины-ловушки, установленные армянскими военными и состоящие из фугасов ПМН-Э с ручными гранатами, приводящимися в действие проволокой-ловушкой.

Новые случаи мин-ловушек, оставленных армянскими военными в жилых массивах Лачинского района в августе 2022 года, не оставляют сомнений в том, что целью было добиться как можно большего числа жертв среди мирного населения. Под международным давлением Армения обнародовала некоторые записи о полях, заминированных до 2020 года. Они содержат информацию о 390 709 противотанковых и противопехотных наземных минах, а также других взрывных устройствах. Эти записи составляют всего 5 процентов всех освобожденных районов и менее трети подтвержденных районов высокой опасности, которые отражены в отчете об оценке деятельности по разминированию в Азербайджане (декабрь 2020 года), подготовленном Службой по разминированию и Программой развития Организации Объединенных Наций. Однако лишь около 25 процентов записей о минных полях, предоставленных Арменией, оказались достоверными, говорится в докладе.

Продолжающееся размещение Арменией противопехотных мин на территории Азербайджана противоречит международным обязательствам Армении, в том числе предусмотренным трехсторонним Заявлением. Армения не вывела полностью свои вооруженные силы с территории Азербайджана и не прекратила военных действий против Азербайджана. Вместо этого она продолжает строить укрепления и проводить военно-инженерные работы на территории Азербайджана, в том числе широкомасштабную установку противопехотных мин. Это вопиющее нарушение международного права, в частности нарушение территориальной целостности Азербайджана и международного гуманитарного права, ответственность за которое несет Армения. Такие действия Армении не служат ни стабильности, ни укреплению мира и сотрудничества в регионе, говорится в заключение доклада.