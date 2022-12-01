Постпред Азербайджана обратился к ООН
Постоянный представитель Азербайджана при ООН Яшар Алиев направил письмо генеральному секретарю всемирной организации Антониу Гутерришу в связи с тем, что Армения продолжает грубо нарушать международное право, а также доклад об установке этой страной новых противопехотных мин на азербайджанской территории, сообщает АзерТАдж.
В письме говорится, что, продолжая размещать мины и отказываясь делиться точной информацией обо всех минных полях на освобожденных территориях Азербайджана, Армения намеренно ставит под угрозу человеческие жизни и пытается воспрепятствовать постконфликтной реабилитации, реконструкции и гуманитарным усилиям, а также безопасному возвращению внутренне перемещенных лиц в свои дома. В результате этой политики за последние два года постконфликтного периода от взрывов мин погибли или получили ранения более 260 мирных жителей и военнослужащих Азербайджана.
«Действия Армении являются грубым нарушением международного права. Армения должна прекратить минный террор, возместить ущерб, причиненный ее международно-противоправными действиями, дать соответствующие заверения и гарантии, что подобное не повторится», - отмечает азербайджанский дипломат.
Азербайджан является одной из самых загрязненных минами стран мира. На протяжении всего конфликта Армения неизбирательным путем установила сотни тысяч мин и других взрывных устройств на ранее оккупированных территориях Азербайджана, говорится в письме.
В докладе постпреда сказано, что производителем мин и взрывоопасных предметов, обнаруженных на территории Азербайджана, является армянская компания ООО «Айк-Мег», которая играет ключевую роль в военно-промышленной сфере Армении. Противопехотные мины ПМН-Э, ПМН-2, ПОМЗ-2, ОЗМ-72, МОН-50 и ПФМ-1 производства этой компании были представлены на выставке оборонной промышленности ArmHiTec-2016, проходившей в Армении в 2016 году.
В обращении к генсеку ООН говорится, что противопехотные мины, недавно обнаруженные в ходе операций по разминированию в Кельбаджарском и Лачинском районах Азербайджана, произведены в Армении в 2021 году, следовательно, установлены после подписания 10 ноября 2020 года Трехстороннего заявления. Установка новых противопехотных мин свидетельствует о продолжении агрессивной политики Армении.
В докладе говорится, что, согласно текущим нетехническим и техническим оценкам, на территориях есть минные поля с примерно 40 000 противопехотных мин, установленных на 93-километровой территории, охватывающей горы Гамышдагы и Сарыбаба. Кроме того, в Дашкесанском районе Азербайджана были обнаружены недавно захороненные противопехотные мины ПМН-Э производства Армении. Общее количество противопехотных мин типа ПМН-Э, обнаруженных в Дашкесане, Кельбаджаре и Лачине с 16 августа по 6 октября 2022 года составляет 3 166 единиц, из которых 1 671 найдена в Лачине, 935 – в Кельбаджаре и 560 – в Дашкесане. Хотя большинство этих фугасов относятся к типу ПМН-Э, среди обнаруженных и обезвреженных устройств были также мины типа ПМН-2, Э-001 М и ТМ-62.
Кроме того, 3 октября 2022 года в домах и во дворах сел Забух и Сус Лачинского района Азербайджана были обнаружены мины-ловушки, установленные армянскими военными и состоящие из фугасов ПМН-Э с ручными гранатами, приводящимися в действие проволокой-ловушкой.
Новые случаи мин-ловушек, оставленных армянскими военными в жилых массивах Лачинского района в августе 2022 года, не оставляют сомнений в том, что целью было добиться как можно большего числа жертв среди мирного населения. Под международным давлением Армения обнародовала некоторые записи о полях, заминированных до 2020 года. Они содержат информацию о 390 709 противотанковых и противопехотных наземных минах, а также других взрывных устройствах. Эти записи составляют всего 5 процентов всех освобожденных районов и менее трети подтвержденных районов высокой опасности, которые отражены в отчете об оценке деятельности по разминированию в Азербайджане (декабрь 2020 года), подготовленном Службой по разминированию и Программой развития Организации Объединенных Наций. Однако лишь около 25 процентов записей о минных полях, предоставленных Арменией, оказались достоверными, говорится в докладе.
Продолжающееся размещение Арменией противопехотных мин на территории Азербайджана противоречит международным обязательствам Армении, в том числе предусмотренным трехсторонним Заявлением. Армения не вывела полностью свои вооруженные силы с территории Азербайджана и не прекратила военных действий против Азербайджана. Вместо этого она продолжает строить укрепления и проводить военно-инженерные работы на территории Азербайджана, в том числе широкомасштабную установку противопехотных мин. Это вопиющее нарушение международного права, в частности нарушение территориальной целостности Азербайджана и международного гуманитарного права, ответственность за которое несет Армения. Такие действия Армении не служат ни стабильности, ни укреплению мира и сотрудничества в регионе, говорится в заключение доклада.