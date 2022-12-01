Состояние Саакашвили ухудшилось, а его сторонники вышли на улицы Тбилиси

Представители оппозиционной партии "Единое национальное движение", а также сочувствующие собрались у офиса правящей партии "Грузинская мечта", требуя перевода бывшего главы государства на лечение за рубеж.

"Сегодня не будет никаких политических посланий и политических требований. Сегодня митинг солидарности", - сообщил член ЕНД Леван Хабеишвили.

Ранее в субботу, 3 декабря, сообщалось, что адвокат Саакашвили Шалва Хачапуридзе не исключает перевода своего подзащитного в другую клинику из-за ухудшения состояния. Защитники экс-президента 1 декабря обратились с ходатайством в суд о пересмотре срока отбывания приговора по состоянию здоровья Саакашвили. Хачапуридзе отметил, что, если суд не примет решение об отсрочке наказания, без должного лечения экс-президент может умереть.

Психореабилитационный центр для жертв пыток, насилия и стрессового воздействия "Эмпатия" 1 декабря обнародовал медицинское заключение о состоянии здоровья Саакашвили. Над документом из 194 страниц работали 10 грузинских и шесть иностранных специалистов. По словам главы центра "Эмпатия" Мариам Джишкариани, у экс-президента отмечаются симптомы и диагнозы, связанные с нейропсихической, гастроэнтерологической, а также опорно-двигательной системой. Кроме того, у экс-президента проблемы со зрением, анорексия, атрофия мышц, боли в суставах и костях. По словам Джишкариани, у Саакашвили царапины по всему телу, что может говорить о наличии инфекционных процессов или интоксикации.