Председатель Верховного суда Беларуси в реанимации

В тяжелом состоянии находится в реанимации 80-летний председатель Верховного суда Беларуси Валентин Сукало, сообщило издание «Наша Ніва» со ссылкой на свои источники.

Отмечается, что Сукало уже длительное время находится в реанимации.

Валентин Сукало проработал министром юстиции Белорусской ССР, зампредседателя Верховного суда СССР. После прихода к власти Александра Лукашенко Сукало получил должность министра юстиции. В 1997-м был назначен председателем Верховного суда, и до сих пор занимает эту должность.