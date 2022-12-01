Володин в Абхазии. Грузия недовольна

Министерство иностранных дел Грузии выступило с заявлением, в котором осудило поездку в Абхазию председателя Государственной Думы РФ Вячеслава Володина.

«Министерство иностранных дел Грузии решительно осуждает прибытие председателя Государственной Думы Российской Федерации Вячеслава Володина в оккупированный регион Абхазии в нарушение государственной границы Грузии. Это представляет собой очередное грубое нарушение со стороны Москвы основных принципов и норм международного права, продолжение политики посягательства на территориальную целостность суверенного государства и международные обязательства. В том числе, это еще один факт игнорирования соглашения о прекращении огня, подписанного 12 августа 2008 года», - говорится в заявлении, которое цитирует «Новости-Грузия».

Володин прибыл в Сухуми 1 декабря, в Москве поездку назвали «официальным визитом». В программе было заявлено выступление Володина перед депутатами местного Народного собрания и встреча с де-факто спикером парламента.