Постпред Ульянов: теперь Европа будет жить без российской нефти

Россия больше не будет поставлять нефть европейским странам на фоне установления потолка цен на энергоресурс, заявил Михаил Ульянов, постпред РФ при международных организациях в Вене, назвав введенное Евросоюзом ограничение антирыночным.

«С этого года Европа будет жить без российской нефти. Москва уже дала понять, что не будет поставлять нефть в те страны, которые поддерживают антирыночное ограничение цен. Подождите, очень скоро ЕС обвинит Россию в использовании нефти в качестве оружия», - написал Ульянов в своем Twitter.

2 декабря Евросовет окончательно согласовал введение потолка цен на российскую нефть на уровне $60 за баррель с механизмом пересмотра. Потолок цен рассматривается европейскими странами как инструмент по ослаблению экономического потенциала России для затруднения финансирования войны в Украине.

Согласованный ценовой лимит раскритиковали как российская, так и украинская стороны, пишут СМИ. Официальные лица РФ обвинили ЕС в нарушении принципов свободного рынка и предупредили о невозможности поставок энергоресурса по заниженной стоимости. Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что установить потолок стоило на уровне $30 за баррель, чтобы «быстрее уничтожить экономику врага».