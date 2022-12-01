Официальный Тегеран обратился к Москве за помощью в подавлении народных волнений, продолжающихся в Исламской Республике более двух месяцев.

Оппозиционный сайт Iran International утверждает, что иранские власти, готовящиеся к долгосрочной конфронтации с "недовольными", обеспокоены своими ограниченными ресурсами. Они обратились к Москве с просьбой поделиться не только опытом подавления массовых демонстраций, но и необходимым оборудованием.

Кроме того, информация, оказавшаяся у Iran International, позволяет предположить, что Тегеран полагается на Москву в оценке внутренней ситуации в Исламской Республике, поскольку российская разведка получает данные о протестном движении в Иране, нелегально прослушивая западные источники.