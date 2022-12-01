Элтон Джон уходит со сцены

Британский певец Элтон Джон объявил, что заканчивает концертную карьеру. Со своими британскими поклонниками он попрощается на фестивале в Гластонберри 25 июня 2023 года. Конец этого года и первую половину следующего он посвятит своему последнему концертному турне по странам мира, его европейские концерты будут продолжаться до июля, пишет Радио Свобода.

Элтон Джон – один из самых успешных рок-исполнителей Великобритании. Его концертная карьера насчитывает 52 года. Его песня Candle in the Wind стала самым продаваемым синглом в истории Великобритании и США: ее записи купили более 33 млн слушателей по всему миру.

Музыкант пять раз становился лауреатом премии "Грэмми", два "Оскара" за музыку для кино, два "Золотых глобуса". В 1995 году за выдающиеся достижения в области культуры Элтон Джон был удостоен звания командора Ордена Британской империи – высшей государственной награды страны, а в 1998 году посвящён королевой Великобритании Елизаветой II в рыцари.