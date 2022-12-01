В порт Хельсинки зашел американский ракетный эсминец
Американский ракетный эсминец USS Paul Ignatius зашел в порт финской столицы Хельсинки. Об этом на своей странице в Twitter сообщил Шестой оперативный флот США.
Туда же прибыли боевые корабли ВМС Франции и Германии.
«USS Paul Ignatius (DDG 117) прибыл в Хельсинки, Финляндия, 2 декабря 2022 г., что ознаменовало завершение участия корабля в командных учениях Freezing Winds», - отмечается в сообщении.
USS Paul Ignatius назван в честь Пола Игнатия, который с 1967 по 1969 год был помощником министра обороны в администрации президента США Линдона Джонсона. Длина корабля – 160 м, ширина – 20. Скорость хода – 31 узел (57 км в час). Экипаж эсминца составляет 380 человек.