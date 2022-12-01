Более 50 офицеров пришли задерживать российского бизнесмена в Лондоне

Российский бизнесмен арестован в своем многомиллионном лондонском доме офицерами, расследующими возможную преступную деятельность олигархов. В рамках операции задержаны еще два человека, имена никого из них не называются, сообщает BBC.

Согласно информации, 58-летнего мужчину задержали в его роскошном многомиллионном лондонском доме по подозрению в отмывании денег, заговоре с целью обмана Министерства внутренних дел и заговоре с целью дачи ложных показаний. Второй задержанный, 35-летний мужчина, сотрудник особняка, где проживал первый арестованный, задержан на выходе из дома с сумкой, в которой были тысячи фунтов наличными. Его арестовали по подозрению в отмывании денег и воспрепятствовании работе полиции. Третий человек – 39-летний мужчина – арестован в своем доме в Пимлико на западе Лондона по подозрению в отмывании денег и сговоре с целью мошенничества.

В операции по задержанию участвовали более 50 офицеров Отдела по борьбе с клептократией (Combating Kleptocracy Cell) Национального агентства по борьбе с преступностью (NCA). После обыска в особняке было изъято несколько цифровых устройств и значительная сумма наличных денег.

Все трое задержанных в Лондоне подозреваемых, имена которых NCA не называет, были отпущены под залог.