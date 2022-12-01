Еще три победы Азербайджана в Португалии

Сегодня на Конгрессе Европейской гимнастики в португальском городе Албуфейра, помимо выборов президента организации, состоялись выборы вице-президентов, в Исполком, в Технические комитеты и т.д., передает haqqin.az из Португалии.

У Азербайджана было три кандидата в Техкомы - Евгения Виляева, Руслан Эйвазов и Инара Исрафилбекова. Они избирались соответственно в Технические комитеты по художественной гимнастике, гимнастике для всех и TeamGym. В итоге все трое были избраны!