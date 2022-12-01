Еще три победы Азербайджана в Португалии
Сегодня на Конгрессе Европейской гимнастики в португальском городе Албуфейра, помимо выборов президента организации, состоялись выборы вице-президентов, в Исполком, в Технические комитеты и т.д., передает haqqin.az из Португалии.
У Азербайджана было три кандидата в Техкомы - Евгения Виляева, Руслан Эйвазов и Инара Исрафилбекова. Они избирались соответственно в Технические комитеты по художественной гимнастике, гимнастике для всех и TeamGym. В итоге все трое были избраны!
В Техкомы избирались по шесть человек. Евгения Виляева из 19 голосов получила 14 и заняла при голосовании 2-е место среди 17 кандидатов, уступив лишь представительнице Италии. Инара Исрафилбекова прошла в Техком с 14 голосами, а Руслан Эйвазов - с 13-ю.
После переизбрания Фарида Гаибова на пост президента Европейской гимнастики это очередной успех Азербайджана на Конгрессе в Албуфейре.
Стоит сказать, что в прошлом году в Техком по художественной гимнастике Международной федерации гимнастики (FIG) от Азербайджана была избрана Наталья Буланова. А Сияна Василева стала членом Комиссии атлетов FIG.