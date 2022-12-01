Азербайджан направил Ирану ноту

Министерство иностранных дел Азербайджана направило посольству Ирана ноту с целью разъяснения распространенной информации о незаконном переходе граждан Ирана на азербайджанские территории, где временно дислоцируется российский миротворческий контингент. Об этом сказал руководитель Управления пресс-службы азербайджанского внешнеполитического ведомства Айхан Гаджизаде.

"Любой визит иностранцев на территории Азербайджанской Республики должен осуществляться с соблюдением правил, установленных в рамках национального законодательства Азербайджанской Республики, принципов суверенитета и территориальной целостности", - сказал Гаджизаде.

Представитель азербайджанского МИД отметил, что с целью уточнения распространенной информации в посольство Исламской Республики Иран в Азербайджане направлена соответствующая нота. В настоящее время по этому вопросу ожидается ответ от противоположной стороны, сказал он.