Карабахские сепаратисты обстреляли азербайджанские позиции

Незаконные армянские вооруженные формирования устроили провокацию на территории Азербайджана, где временно размещены российские миротворцы.

Минобороны Азербайджана сообщает, что 3 декабря около 16:30 члены незаконного армянского вооруженного формирования на территории Азербайджана, где временно дислоцированы российские миротворцы, обстреляли из стрелкового оружия позиции азербайджанской армии в направлении Ходжавендского района.

Военное ведомство Азербайджана отмечает, что подразделениями азербайджанской армии, дислоцированными в указанном направлении, приняты адекватные ответные меры.

Отметим, что на основании запроса Минэкологии и природных ресурсов Азербайджана Министерство обороны обратилось к командованию российских миротворцев с просьбой направить на эти территории специалистов соответствующих структур Азербайджана для расследования и мониторинга незаконной эксплуатации полезных ископаемых на временно оккупированных территориях Азербайджана. 3 декабря представители Минэкологии и природных ресурсов и AzerGold вошли в зону контроля российских миротворцев в Карабахе. В штабе российских миротворцев прошли консультации по осуществлению дальнейшего мониторинга в нагорной части Карабаха.