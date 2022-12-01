Сахиль Бабаев призвал предпринимателей из ОАЭ инвестировать в Карабах

Участвовавший в мероприятии министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев поздравил народ ОАЭ от имени правительства Азербайджана. Министр подчеркнул, что высокий уровень политического диалога между странами является результатом искренней дружбы лидеров двух стран, их дальновидности, а также того большого значения, которое они придают сотрудничеству, рассказали в пресс-службе Минтруда.

Посол ОАЭ в Баку Мохаммед Аль-Блуши рассказал об истории становления и развития страны, отметил постоянно развивающееся сотрудничество между Азербайджаном и ОАЭ.

Бабаев сообщил, что в текущем году подписано более 30 документов о сотрудничестве между двумя странами. Отметил, что товарооборот между Азербайджаном и ОАЭ в январе-октябре увеличился в 2,5 раза по сравнению с соответствующим периодом прошлого года. Министр напомнил, что торговое представительство Азербайджана действует в Дубае с 2017 года, а Торговый дом – с 2019 года.

Бабаев отметил масштабные восстановительно-строительные работы на освобожденных от армянской оккупации территориях Азербайджана, а также то, что в этом процессе могли бы участвовать и компании из ОАЭ.