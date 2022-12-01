С неподконтрольных Украине территорий собрано почти 6 млн тонн пшеницы, около 88% озимых культур, посеянных на оккупированных территориях, неубранные площади преимущественно располагались вдоль линии фронта. Согласно исследованию NASA Harvest, РФ украла украинского зерна минимум на 1 млрд долларов. Об этом сообщает Bloomberg.

Оценки NASA Harvest касаются пшеницы и пока исключают другие культуры или продукты питания, которые хранились на складах.

Российские корабли экспортировали зерно, вероятно, в разные страны, включая Ливию и Иран, однако трудно оценить объемы, поскольку грузоотправители скрывают происхождение грузов.

Команда NASA Harvest подсчитала, что аграрии в этом году в Украине собрали 26,6 млн тонн пшеницы, что на несколько миллионов тонн превышает другие ведущие прогнозы.