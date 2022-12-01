Компания MAXAR опубликовала спутниковые снимки украинского города Мариуполь, который в настоящее время находится под контролем российских войск, в марте и ноябре.

Экранами закрыт Драматический театр: это здание в марте подверглось российскому авиаудару. Число погибших точно не установлено до сих пор, по некоторым данным, оно может достигать 600 человек, отмечает Euronews.