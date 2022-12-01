Захваченный Мариуполь на спутниковых снимках Maxar фото
Компания MAXAR опубликовала спутниковые снимки украинского города Мариуполь, который в настоящее время находится под контролем российских войск, в марте и ноябре.
Экранами закрыт Драматический театр: это здание в марте подверглось российскому авиаудару. Число погибших точно не установлено до сих пор, по некоторым данным, оно может достигать 600 человек, отмечает Euronews.
К северу от центра города появилось новое здание, на крыше которого лозунг "Армия России – жителям Мариуполя". На Старокрымском кладбище – крупнейшем в городе – за минувшие месяцы появилось множество новых могил.
Российские оккупационные власти, по данным компании, сносят сотни домов, разрушенных в результате обстрелов и боев.