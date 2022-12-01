Прибывший сегодня в Минск министр обороны России Сергей Шойгу проводит переговоры с президентом Беларуси Александром Лукашенко, сообщают белорусские СМИ.

Ранее в субботу Шойгу провел переговоры с министром обороны республики Виктором Хрениным. Два министра обороны подписали протокол о внесении изменений в межгосударственное соглашение о совместном обеспечении региональной безопасности в военной сфере.