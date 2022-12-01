В Беларуси накапливают войска. Украина готовится к реагированию

Украина готовится к реагированию на фоне накопления союзнических войск в Беларуси. Об этом заявил командующий Объединенных сил Вооруженных сил Украины (ВСУ) генерал-лейтенант Сергей Наев, видеообращение опубликовано на странице командования в Facebook.

По его словам, ВСУ постоянно следят за ситуацией в республике и готовят силы к «адекватному реагированию». При этом пока что, по данным украинской стороны, угрозы со стороны Беларуси нет.

«На территории Беларуси продолжается накопление союзной группировки войск. Так что мы постоянно отслеживаем эту ситуацию, и готовим наши силы к адекватному реагированию. Сейчас угрозы со стороны Беларуси пока нет. Работа, которая проводится ВСУ, должна повысить устойчивость нашей обороны и адекватность нашего реагирования на рост этой угрозы».

Если возрастет военная угроза со стороны Беларуси, Генштаб предоставит дополнительные силы, подчеркнул Наев.