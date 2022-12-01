Российские миротворцы: Мы пишем правильно. Виновато Минобороны России

«Мы с уважением относимся к азербайджанским топонимам, указываем топонимы, переданные нам азербайджанской стороной». Об этом командующий российскими миротворческими силами, временно дислоцированными на территории Азербайджана, генерал-майор Андрей Волков сказал азербайджанским журналистам.

При этом Волков выражает сожаление, что на сайте Минобороны России эти названия искажаются: «Как я уже сказал: мы, миротворцы, правильно указываем все топонимы. Вы можете проверить и убедиться в этом».

Отметим, что несколько дней как Минобороны Азербайджана обращается к российским миротворцам с призывом указывать в сводках азербайджанские, а не вымышленные армянские топонимы.