Первый четвертьфиналист ЧМ-2022 – Нидерланды

Сегодня на чемпионате мира по футболу в Катаре начались матчи 1/8 финала.

В первой игре сборная Нидерландов уверенно обыграла национальную команду США – 3:1. Счет в матче на 10-й минуте открыл Мемфис Депай. Дэйли Блинд в конце первого тайма сделал счет 2:0. Американцам удалось сократить разрыв в счете: на 76-й минуте отличился Гаджи Райт. Но спустя пять минут нидерландцы вновь забили и легко довели матч до победы.

В четвертьфинале они сыграют с победителем пары Аргентина – Австралия. Эта игра состоится сегодня и начнется в 23:00 по бакинскому времени.