Миротворцы продолжают играть на нервах Азербайджана

Министерство обороны Азербайджана в субботу, 3 декабря, в очередной раз обратилось к руководству российского миротворческого контингента с призывом не искажать названия населенных пунктов в Карабах ском регионе Азербайджана.

В заявление, в частности, говорится: «Вызывает чувство сожаления, что, несмотря на многочисленные обращения, в официальных сообщениях российского миротворческого контингента названия азербайджанских территорий все еще указываются вымышленными армянскими топонимами. Еще раз напоминаем, что именной список и карта населенных пунктов Карабахского экономического района Азербайджана, соответствующие азербайджанским топонимам, официально направлены Министерству обороны Российской Федерации, предыдущему и нынешнему командованию российского миротворческого контингента, временно дислоцированного на территории Азербайджана, а также в Турецко-Российский совместный мониторинговый центр».

Азербайджанское военное ведомство призывает командование российского миротворческого контингента указывать в своих заявлениях названия азербайджанских населенных пунктов в соответствии с направленными им азербайджанской стороной официальными документами и картами.

Минобороны Азербайджана уже в который раз напоминает российскому миротворческому контингенту, что территория, указанная в официальном сообщении миротворческого контингента Российской Федерации от 3 декабря 2022 года, опубликованном на официальной интернет-странице Минобороны РФ, как «территория Нагорного Карабаха», является Карабахским экономическим районом, а официальные названия азербайджанских населенных пунктов, обозначенных как «Мардакерт» и «Мартуни», – АГДЕРЕ и ХОДЖАВЕНД соответственно.